Maturità 2021, la commissione farà domande oltre l'elaborato?

Maturità 2021: la struttura dell’esame

Maturità 2021: che domande può fare la Commissione?

Dopo i molti mesi di silenzio, ecco che finalmente le informazioni sustanno iniziando ad arrivare a maturandi e docenti. Come divulgato dal MI attraverso un comunicato lo scorso venerdì, non ci sarà nessuna prova scritta, ma solamente il maxi-orale, che avrà come punto d’inizio: ma la Commissione d’esame potrà fare anche altre domande? Scopriamolo.I maturandi 2021 non dovranno affrontare prove scritte per superare la Maturità, ma a partiredurante la quale verranno interrogati dalla, formata da 6 membri interni alla classe e da un unico membro esterno, il Presidente di Commissione. Ma come funzionerà l’esame? Il maxi-orale si dividerà, come specificato nelvolto ad anticipare l’ordinanza vera e propria che è ormai attesa a momenti. Il colloquio avrà iniziodi Maturità 2021, il cuisarà assegnato a ciascuna studentessa e a ciascuno studente entro il prossimo 30 aprile dal Consiglio di classe. Dopo la discussione dell’elaborato, la prova orale proseguirà connell’ambito dell’insegnamento della lingua e letteratura italiana. Saranno poi, come lo scorso anno, dei(un testo, un documento, un problema, un progetto) predisposti dalla commissione. All’interno dell’elaborato o nel corso del colloquio sarannosvolte nei(Pcto). Nella conduzione dei colloqui si terrà conto delle informazioni contenute nel curriculum dello studente, che comprende il percorso scolastico, ma anche le attività effettuate in altri ambiti, come sport, volontariato, attività culturali.Dunque il colloquio di Maturità 2021, anche se ovviamente sarà uno dei punti chiave dell’intero esame, ma non sarà di certo il solo. Quindi, per rispondere alla domanda di prima che tanto incuriosisce i maturandi,, e quindi sia nel momento di esposizione dell’elaborato, sia durante l’analisi del testo, sia durante la discussione dei materiali e dei progetti di Pcto,e in generale su materie o argomenti inerenti a ciò di cui si discute.