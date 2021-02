Maturità 2021: le cose da sapere spiegate da Skuola.net

Maturità 2021: Skuola.net ti spiega come sarà la Maturità

Maturità 2021: fai le domande alla redazione di Skuola.net

Con l’insediamento del nuovo governo Draghi, sono arrivate anche le prime conferme in merito alla Maturità 2021. L'ordinanza, infatti, per gli esami di Stato 2021 è pronta, e manca solo il parere non vincolante del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione per la pubblicazione. La struttura quindi è stata praticamente stabilita: torna il maxi orale da 40 punti e la commissione interna, come lo scorso anno.Tanti sono i maturandi in fermento in queste ore, che stanno cercando di capire al meglio cosa dovranno affrontare a partire dal prossimo. Come sempre, per aiutare questi ultimi a non avere nessun tipo di dubbio, noi di Skuola.net abbiamo deciso di organizzare una, in cui abbiamo spiegato punto per punto come si svolgerà la Maturità 2021, tra. Se quindi vuoi, la seconda ad avere una formula ridotta a causa della pandemia, non ti resta che riguardare la nostra videochat.L’emergenza Covid-19 sta ancora condizionando la vita degli studenti italiani, esempio ne è la Maturità di quest’anno, analoga a quella del 2020. Dunque assisteremo nuovamentee a un solocome unica prova di Maturità, ma con sostanziali differenze, come l', che non sarà più automatica ma subordinata alla decisione del Consiglio di classe. Tornerà però, che dovrà essere ampio, personalizzato, basato sulle materie di indirizzo e concordato con il consiglio di classe entro il 30 aprile. La consegna, invece, è fissata per il 31 maggio. Altro tema dibattuto riguarda il, visto che anche quest'anno il triennio contribuirà per 60 punti al voto finale, mentre l'esame porterà al candidato un massimo di 40 punti. Sono davvero tanti i punti che abbiamo affrontato durante la live. Come sempre abbiamo risposto a tutte le. Scopo della puntata di è stato infatti quello di fare chiarezza e togliere qualsiasi dubbio ai maturandi!L’importante compito di spiegare ai maturandi come si svolgerà la Maturità 2021 è stato affidato a due volti noti di Skuola.net:, Caporedattore del sito, è stata infatti “interrogata” da, creator nonché volto di Skuola.net. Hanno avuto loro il compito di illustrare la struttura dell’ Esame di Stato 2021! Non ti resta quindi che rivedere la live sul sito o sulle nostre pagine social!