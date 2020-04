Maturità 2020, come sarà? Dipende tutto dalla riapertura delle scuole

Quando si tornerà a scuola? Le ipotesi sulla maturità

L’esame di Maturità 2020: come sarà?

L’esame di Stato light 2020: cosa bisogna aspettarsi?

L’ipotesi finale: rimarrà solo l’orale?

A breve decisioni: l'annuncio del ministero dell'Istruzione

Questa quarantena sta andando avanti ormai da, le scuole invece sono ferme. Ma cosa dobbiamo aspettarci dai prossimi giorni?Ovviamente ancora, e queste incertezze gravano molto sull’umore soprattutto deiche ancora non hanno idee chiareSecondo un articolo de Il Sole 24 Ore , si prospettano due soluzioni a seconda del momento in cui si tornerà a scuola.Come la, prima alla Camera dei Deputati e poi al Senato della Repubblica nei suoi interventi della settimana scorsa,Questo potrebbe essere verosimilmente dopo Pasqua,o addiritturascolastico: come fare per saperlo?Solo il tempo potrà darci tale risposta, e questo è anche il motivo per il quale ancora, perché anch’esso, adesso scopriamo come.Ecco dunque che in pratica: il primo prevede, il secondo invece farà slittare, quindi a settembre. A fare queste importanti dichiarazioni è stata la, inoltre secondo, che ha avuto modo di, si prevede l’attuazione diche affidano allasu valutazioni, promozioni, esame. E sembrerebbe che per i due scenari elencati sopra,: una Maturità light per il primo caso, e un accorciamento all’osso nel secondo caso.Dunque, se si rientrerà in classe entro metà maggio allora l’esame di Stato 2020. Subirà solamente, cambiamento e adattamento a quello che è stato il reale programma svolto durante queste settimane di didattica a distanza.Cambiamenti che,anziché mista (ovvero composta da tre professori interni alla classe e tre esterni) e di un unico membro esterno nella figura del Presidente di Commissione,, garantendo comunque il corretto svolgimento della prova d’esame.L’ipotesi che il Ministero dell’Istruzione, quindi con la possibilità che esso si proroghi direttamente a settembre,, senza quindi le due prove scritte. Questa opzione potrebbe essere chiamata in causa se, permettendo unaRiguardo alle ipotesi circolate in queste ore, il ministero dell'Istruzione ha risposto ieri con una nota: “Sugli Esami di Stato il confronto è aperto e a giorni saranno comunicate decisioni ufficiali in merito”, si legge. “Le decisioni che saranno prese dovranno tener conto della situazione d’emergenza che il Paese sta vivendo. L’impegno è quello di lavorare su molteplici scenari”. Ricordando, però, che “la ministra Azzolina si è sempre detta favorevole a una valutazione seria dell’anno scolastico in corso e degli Esami, nel rispetto del lavoro che stanno portando avanti i docenti e dell’impegno di famiglie e studenti”.