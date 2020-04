Maturità 2020, come sarà? La nuova proposta di farlo in caserma

Come sarà l’Esame di Stato 2020

Una nuova proposta: esame in caserma o negli uffici comunali

Tra le proposte sempre nuove sulle possibili modalità di svolgimento degli Esami di Maturità 2020 che ogni giorno continuano a farsi strada sui tavoli di discussione del Ministero dell'Istruzione, alcune sembrano - a prima vista - sicuramente originali.Per ora permanein quanto, come già dichiarato più volte dal Miur, bisognerà attendere ilper decidere la direzione da prendere.Se infatti in questa fatidica data, studenti e docenti potranno rientrare a scuola, allora l’Esame prevederà due prove scritte (la prima prova di italiano sarà nazionale, la seconda prova delle materie di indirizzo invece sarà di competenza dei singoli istituti sulla base dei programmi svolti) e una prova orale Se invece le scuole continueranno a non essere accessibili, il decreto dell’8 aprile 2020 ha stabilito che gli esami di Maturità 2020 si risolveranno in una prova sola, uncondotto dai docenti interni al Consiglio di classe che potranno valutare i propri studenti su tutte le materie.Guarda anche:Come contenere circapur rispettando laimposta dal Governo italiano che sicuramente continuerà per molti mesi anche dopo la fine della quarantena? Come riporta OrizzonteScuola.it , Maddalena Gissi, Segretaria generale della Cisl Scuola, ipotizza una possibile soluzione a questo problema, individuando nellee negli, gli spazi adatti a contenere fisicamente tutti gli studenti nel rispetto delle misure di sicurezza adottate.Grazie all’ampiezza degli spazi di questi edifici infatti, il problema della distanza sociale troverebbe una soluzione, indipendentemente dalle modalità attraverso cui si svolgeranno gli esami, se scritti e orali o solo con il maxi orale.Si tratta ovviamenteche si aggiunge a tutte le altre che il Ministero dell’Istruzione sta vagliando in questi giorni.