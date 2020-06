Orale di Maturità 2020: tutte le tecniche per fare un figurone

Colloquio orale maturità 2020: gesti da evitare

Innanzitutto non dovete arrivare in ritardo (ma almeno quel giorno sarete puntuali, no?). Anzi, secondo regolamento dovreste essere lì 15 minuti prima il vostro turno.

Non dimenticate le regole di sicurezza: portate la mascherina, igienizzate spesso le mani e rispettate sempre le distanze.

Anche se dovesse fare caldo, evitate di sfoggiare un look da spiaggia. L’abito non fa il monaco ma un abbigliamento informale è decisamente controindicato per un momento come l’esame di maturità.

Non fatevi prendere dal panico e cercate di non perdere il controllo. In generale, non dovreste esagerare, né da un lato né dall’altro. Cosa vuol dire? Che non dovete nemmeno mostrarvi troppo sicuri o, peggio ancora, spavaldi.

Essere preparati non vuol dire essere arroganti né spiritosi (ecco, questo sarebbe ancora peggio!). Lasciate a casa saccenza e sarcasmo.

Usate un lessico appropriato: rinunciate alle espressioni dialettali e alla troppa confidenza con i prof.

Altra cosa da non fare è: baldoria la notte prima dell'esame. Per essere lucidi e dare il meglio di voi dovreste aver dormito!

Una bella impressione: è quello che dovrete necessariamente fare in questo anomalo, unico esame di maturità 2020. Non essendoci prove scritte,Paura? Un po’, è normale, ma considerando che tutti i prof vi conoscono (e voi conoscete loro), visto che le commissioni sono interne, della paura potreste proprio fare a meno.Ciò non toglie che esiste l'inquietante figura del presidente di commissione esterno, e di fronte a lui e agli insegnanti già conosciuti, sarete chiamati a fare una bella prova.Prima di suggerirvi cosa fare, spendiamo qualche parola su quello che non dovete fare.Il giorno dell’esame cercate di: vi aiuterà a trovare la concentrazione. Con essa sarà più facile ricordarsi le nozioni, trovare le parole giuste, fare i collegamenti richiesti. Prima di entrare nell’aula fate 3/4 respiri profondi, vi aiuterà a rilassarvi.Davanti ai prof. Entrate sorridendo e non dimenticate mai dima, data la delicata situazione, evitate strette di mano.Tenete presente che oltre a quello che direte, nel giudizio di un esame pesa anche l’impressione che farete con il vostro comportamento. Quindi cercate di controllare i vostri gesti, il linguaggio del corpo è importante., non appoggiatevi al tavolo (sembrereste invadenti), non vi accomodate troppo sulla sedia (sembrereste maleducati), non accavallate le gambe (mostrerebbe disagio), non parlate a braccia incrociate (è sintomo di chiusura) esia quando parlate che quando li ascoltate.Questo serve a dimostrare di essere sicuri di ciò che dite e di essere attenti a ciò che dicono gli altri. Vuol dire insomma attenzione, rispetto e presenza di spirito. E quando sarete voi a parlare dimostrerete di essere più sicuri, evitando così che si distraggano o, peggio, si annoino.Non è finita qui! Ecco una serie di consigli dell’ultimo minuto: