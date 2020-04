Maturità 2020, la commissione sarà interna: come saranno scelti i professori

Maturità 2020: la commissione interna

Maturità 2020: come viene nominato il presidente esterno

Maturità 2020: come vengono nominati i commissari interni

Come annunciato più volte dalla Ministra Azzolina, lasarà caratterizzata da alcuni cambiamenti rispetto agli Esami di Stato tradizionali a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso. Per far fronte a tutte le problematiche e le criticità dovute alla chiusura delle scuole e ai limiti della didattica a distanza, il Miur si è visto obbligato, in via del tutto eccezionale e straordinaria, aA tal proposito, il Ministero ha pubblicato sul proprio sito ufficiale l’nella quale stabilisce preciseper l’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020.Guarda anche:La prima grande novità annunciata già da diverso tempo dalla Ministra Azzolina per rassicurare i maturandi, ha riguardato la composizione della commissione di esame, che quest'anno non vedrà presenti i commissari esterni . Infatti, a causa della pandemia che ha costretto docenti e studenti ad una nuova formulazione della didattica, rallentando di molto lo svolgimento dei programmi e le ordinarie valutazioni, il Miur ha ritenuto giusto concedere ai maturandi negli Esami di Stato 2020che avrà il compito di sorvegliare sullo svolgimento corretto delle prove.I presidenti esterni che dovranno sorvegliare il lavoro delle commissioni saranno assegnati dagliin base alle preferenze espresse al momento della domanda di assegnazione.Le nomine seguiranno alcuni criteri e alcune regole imprescindibili che stabilisconodalla scuola dove presta servizio o dove negli anni precedenti ha prestato servizio, anche in qualità di presidente stesso di commissione.Queste rigide regole di nomina sono finalizzate a mantenere il più alto grado diI docenti che saranno nominati come commissari interni di commissione inoltre non potranno presentare domanda per la nomina di presidenti esterni.La commissione di Maturità 2020 sarà dunque completamente interna ma pur sempre formata dain tutto. Come avverrà dunque la loro nomina e in base a quali criteri saranno scelti?Secondo la nuova normativa disposta per gli Esami di Stato in arrivo,(attraverso riunioni anche in modalità telematica) sia tra quelli di ruolo sia tra quelli con contratto determinato.È tuttavia obbligatoria la presenza all’interno della commissione sia delsia delI docenti supplenti che inoltre sostituiscono un insegnante di ruolo, assente per almeno 90 giorni e che rientri in servizio dopo il 30 aprile 2020, saranno comunque nominati tra i commissari interni durante gli Esami di Stato 2020.Infine, i professori che insegnano in più di un quinto superiore, possono essereClicca qui per leggere il decreto ufficiale del Miur