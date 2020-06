Maxi orale di maturità 2020: tutti i consigli per non fare errori

Maturità 2020: ecco come non comportarsi

Attenzione all’abbigliamento

Rispetta le misure di sicurezza

Sii puntuale

Non perdere la calma

Driin, driin, spegni il cellulare

Non essere eccessivamente cordiale

Evita la frase “A casa lo sapevo meglio”

Laè sempre vicina e gli studenti si stanno preparando per sostenere questo insolito e diverso esame di Stato . Ilha cambiamento completamente il modo di fare scuola in questi mesi e ha costretto ila ridefinire le modalità di svolgimento. Noi di Skuola.net abbiamo pensato di proporti deiper farti vivere al meglio questo momento importante della tua vita.Cosa aspetti? Ecco tutto quello c’è da ricordare!L’inizio deiin presenza dell’Esame di Stato è previsto per il. L’ansia e la preoccupazione stanno incominciando a farsi sentire tra i maturandi. In questi mesi l’non ci ha reso la vita facile ma ha sicuramente rafforzato i rapporti tra docenti e studenti. Non ci sarà modo di festeggiare tutti insieme magari sotto le note di “” di Venditti ma la tecnologia potrebbe riservarci altre sorprese. Intanto ecco come comportarsi durante il colloquio orale!Cerca di indossare qualcosa di fresco ma. Per i ragazzi consigliamo di indossare una camicia o una polo con jeans o pantaloni lunghi. Per le ragazze, invece, una maglietta o una camicetta. Da evitare assolutamente leper i ragazzi. Evita anche di indossare scarpe aperte comeIldel Ministero della Salute ha diffuso un documento con tutte le indicazioni utili a rispettare il distanziamento sociale. Ricorda diattraverso i distributori di gel igienizzante resi disponibili dalla scuola e di rispettare ildi distanza. Indossa lama ricorda che la potrai abbassare durante l’esame. Evita, infine, glidentro e fuori gli edifici scolastici.Il giorno dell’esame i maturandi dovranno presentarsiper poi lasciare subito la scuola una volta terminato il colloquio. Non fare ritardo e cerca di rispettare i turni già stabiliti e suddivisi in diversi giorni e orari.Che tu abbia bevuto molti caffè o sia un po’ infastidito dal comportamento di qualche prof, cerca di restare sempre calmo e di mostrarti sicuro mentre ascolti ed esponi i concetti chiesti. Solo attraverso un comportamento corretto potrai dimostrare di possedere lanel presentare soluzioni ai problemi. L’esame di Maturità sarà uno dei ricordi più importanti della gioventù,Potresti aver dimenticato le regole scolastico dopo mesi in quarantena o potresti avere familiari e parenti in ansia per te! Ricorda dio di metterlo in modalità aereo. Non sarebbe carico interrompere il colloquio per la suoneria di una chiamata o il bip di qualche messaggio!La Maturità 2020 rimane comunque un esame di Stato. Cerca di essereed evita battute o risate isteriche.Se hai sentito la mancanza di questa frase durante i mesi di didattica a distanza, evita di sfoggiarla proprio il giorno delin presenza. Cerca di dare il massimo in questi giorni con la ripetizione degli argomenti trattati per non fareil grande giorno! L’ansia potrebbe creare un po’ di confusione tra i tuoi pensieri ma tu