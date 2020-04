Maxi orale Maturità 2020: come prepararsi se ci sarà una sola prova d'esame

I possibili scenari della Maturità 2020

Le ipotesi sul maxi orale dell’Esame di maturità

Come prepararsi per affrontare al meglio il possibile maxi-orale della Maturità 2020

Sono molti a chiederselo fra maturandi e docenti, incerti su cosa li aspetterà a giugno.Dopo le prime notizie recentemente diffuse dalla Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina in merito alle commissioni (quest’anno, fatta eccezione per il Presidente di Commissione,) e sul, ora le comunità scolastichein merito allo svolgimento e alla struttura che caratterizzerà l’ Esame di Stato 2020.e dalle conseguenti misure che gli esperti riterranno opportuno adottare per scongiurare ogni possibile rischio di involuzione rispetto ai miglioramenti ottenuti attraverso la dura quarantena.In base a quanto stabilito daldel 6 aprile,, quella di italiano e quella multidisciplinare sulle materie di indirizzo,e saranno inglobate da unsu tutte le discipline.Se invecedi scuola entro quella data, allora i maturandi dovranno svolgerein base ai programmi svolti, oltre all'orale.Guarda anche:, potrebbe dunque rappresentarequalora non si rientrasse a scuola in tempo. Cosa aspettarsi, dunque?E' molto probabile che il maxi orale, mentre il credito scolastico rimarrebbe a 40 punti. Questo perché: la prima prova di Italiano, la seconda prova di indirizzo secondo le materie scelte dal MI a gennaio, e infine la stessa prova orale.Si immagina quindi, in mancanza di ulteriori dettagli (che speriamo arriveranno presto dal MI), che il maxi orale presenti delle, sommateche, per legge, è composto da un, sulla base degli spunti offerti dalla commissione, il candidato dovrà rispondere a, per concludere con l’illustrazione delsvolto negli anni precedenti.Per essere pronti a qualsiasi tipo di domanda in vista della possibilità profilata dal Miur di svolgere, bisogna iniziare a prepararsi al meglio.Per ciò che riguarda italiano, oltre a studiaresvolto durante tutto il corso dell’anno, sarà utile anche approfondire autonomamenteattraverso la lettura di saggi, periodici e articoli di giornale, elementi questi richiesti ad esempio nello svolgimento della tipologia B nella consueta prima prova.Anche la preparazione sulle materie di indirizzo dovrà essere molto. La seconda prova di Maturità 2020 infatti per il secondo anno consecutivo, avrebbe dovuto essere, ovvero caratterizzata da due materie di indirizzo. Per questo, qualora non si svolgesse, i maturandi dovranno essere pronti all’eventualità di svolgereprova che avrebbe dovuto essere oggetto di seconda prova scritta. I commissari potrebbero infatti richiedere agli studenti diPer ciò che riguarda l’invece, anche se non è requisito di ammissione all’Esame di Stato 2020, tuttavia potrebbe essere opportunofino al momento della chiusura delle scuole, evidenziando in particolare le conoscenze e competenze apprese. Stesso discorso per Cittadinanza e costituzione: potrebbero essere fatte delle domande, per cui preparatevi per bene anche su questi argomenti.Insomma, sebbene, tuttaviai commissari provvederanno anel corso dell’intero anno scolastico.rimangono dunque, come sempre, i modi migliori per superare qualsiasi tipo di colloquio.