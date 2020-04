Maturità 2020: tutti ammessi non significa tutti promossi. Azzolina spiega come sarà l'esame

Esame di Maturità 2020: due possibili scenari

Esame di Stato 2020: chi potrà affrontarlo?

Nonostante l’emergenza sanitaria in atto, le scuole chiuse e la didattica a distanza,. Queste sono le disposizioni del Ministero dell’Istruzione, che ieri intervenendo nel programma di Rai2 “” ha parlato anche di Esame di Stato 2020 eScopriamo insieme tutte le novità.La portavoce del Dicastero di Viale Trastevere ieri sera, durante l’intervista a “”, ha confermato alcune indiscrezioni enel quadro che sta componendo l’esame di Stato 2020. Infatti il Ministero dell’Istruzioneper la Maturità di quest’anno:, in questo caso l’esame si svolgerà somministrando ai ragazzi unae unaper ogni classe, concluderà il tutto. Mentre, se non si dovesse tornare a scuola prima di settembre/ottobre,dal peso di ben, probabilmente da svolgere anch’esso a distanza. Ma la cosa certa riguarda, che come annunciato in precedenza,, fatta eccezione per, che sarà. Tuttavia, chi potrà affrontare l’esame di Maturità 2020?La Ministra dell’Istruzione intervistata dal conduttore Fazio è stata molto chiara in merito alla questione delle ammissioni all’esame di Maturità 2020. Innanzitutto, proprio perché Azzolina ha dichiarato che: "Gli studenti sono tutti ammessi”, tuttavia ha subito puntualizzato “ma essere ammessi non significa.” Infatti si è scelto di ammettere tutti per un motivo ben preciso, come ha specificato sempre la Ministra dell'Istruzione: “Saranno tutti ammessi perché non abbiamo la certezza matematica di essere arrivati al 100 per cento degli studenti con la didattica a distanza". Tuttavia, una volta ammessi all’esame, facendo del loro meglio, qualsiasi sia lo scenario al quale saranno sottoposti.