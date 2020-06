Maturità 2020, collegamenti interdisciplinari sulla natura per l'orale

Orale maturità 2020: come collegare la natura nella discussione interdisciplinare

Discussione interdisciplinare: la natura e la letteratura italiana

Discussione interdisciplinare: la natura e la letteratura inglese

Discussione interdisciplinare: la natura e storia dell’arte

Discussione interdisciplinare: la natura e le materie scientifiche

Laè sempre più vicina e come ogni anno i maturandi sono in ansia per questo primo e importante. Malgrado l’, il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che le scuole riaccoglieranno gli studenti in gruppi da cinque al giorno dal. L’unica prova prevista quest’anno, infatti, è ilche consterà di diversi momenti.Il terzo, in particolare, prevede l’analisi del materiale scelto dalla commissione a. E se uscisse come tema la natura? Ecco tutto quello che c’è da sapere per fare bella figura il giorno dell’esame.Date le misure per evitare i contagio da, quest’anno non ci sarannoall’esame di Stato. Ilha diffuso con l’del 16 maggio tutte le informazioni circa il nuovo e speciale maxi-orale. Come già saprai, il terzo momento del colloquio orale si concentrerà sull’analisi del materiale scelto dalla commissione a carattere multidisciplinare. La discussione ti consentirà di dimostrare di aver acquisito ie idelle diverse discipline e di. Sempre nella stesso ottica, soddisferai un punto importante presente nella griglia della valutazione, la capacità diini materiali proposti della commissione. Ecco tutti i collegamenti da fare se il tema centrale del materiale sarà laDopo l’, movimento culturale e filosofico sviluppatosi intorno al 18esimo secolo in Europa, gli autori sono ritornati a dare importanza all’dell’uomo verso l’e l’, a meditare sul senso della vita e della morta e a contemplare la natura. Uno degli esponenti del Romanticismo letterario italiano è, nonché una delle più importanti figure della letteratura mondiale. Come avrei già studiato quest’anno, l’autore cambia pensiero circa la natura nel corso della vita: dapassa aper risultare, poi,all’uomo. Se decidi di parlare di Giacomo Leopardi ti consigliamo di citare, tra i tanti scritti, il “”, “” e l’ operetta morale “”.Altri contenuti prodotti in Europa, rasserenati da ogni esasperazione, confluiscono nella poetica romantica grazie ad autori inglesi comeper il versante inglese. Il primo, infatti, è statodelle cose semplici e ha sempre sentito la natura comedi ogni azione umana e credeva che il poeta fosse il suo più sensibile interprete. In “”, ad esempio, lerappresentano la voce della natura, che è appena udibile se non in solitudine. La vista dei fiori porta, invece, il piacere del poeta che rielabora solo in un secondo momento quando è rilassato., invece, dava molta importanza all'e ne distingueva due tipi: quellae quella. La prima consente di dare forma a una nostra idea, la seconda, invece, non è dono di tutti e consente di creare un mondo tutto nostro.Anche in storia dell’arte si possono rintracciare collegamenti con la natura. Dove? Nella corrente artistica dell’, sviluppatasi nella seconda metà del 1800 in Francia. Gli autori di questo movimento sentivano il bisogno di interpretare laosservandola sotto la sua luce naturale, in tutte le sfumature che essa assumeva dall'alba al tramonto. L’unico artista che per tutta la sua vita rimase un fedele impressionista fu Monet. In “”, ad esempio, raffigurò uno scorcio mattutino del, avvolto da una nebbia impalpabile e scialba che rende tutto sfocato e indefinito. L’obiettivo dell’artista? Trasmettere all’osservatore le sensazioni che egli stesso ha provato contemplando l’aurora sul porto.Parlando di natura in biologia si potrebbe analizzare la questione ambientale con ulteriori collegamenti con argomenti specifici studiati in chimica. Il discorso potrebbe partire dalla teoria da cui ha origine l'ecologia: la Terra è una grande casa dove ogni individuo dipende dagli altri e dall'ambiente in cui vive. L', ad esempio, provoca impatti negativi sugli ecosistemi e diffonde varie malattie, alterazioni e riduzione della speranza di vita in milioni di persone in tutto il mondo. Altro esempio che si potrebbe affrontare è la, la quale è sì diminuita a livello globale negli ultimi anni ma continua a ritmo allarmante in molti Paesi, in particolare nel Sud America o in Africa. A tal proposito si potrebbe citare la lotta fatta dalla giovane. Tale discorso potrebbe, infine, essere facilmente collegabile con le tematiche dell’ultimo momento dell’orale, la discussione su