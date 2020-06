Schopenhauer: collegamenti interdisciplinari Maturità 2020, come farli

Orale maturità 2020: come collegare Schopenhauer nella discussione interdisciplinare

Laè ormai iniziata e le classi al quinto anno stanno ritornando, a gruppi di cinque, tra i banchi di scuola per l’unica prova prevista quest’anno, il. Dopo l’e le conseguenti misure restrittive, ilha annullato le prove scritte e introdotto un unico colloquio in presenza.Uno dei momenti dell’orale prevede l’analisi del materiale scelto dalla commissione a. Con quali tematiche si presta ad essere collegata con? Ecco tutto quello che c’è da sapere per fare bella figura il giorno dell’esame.Il maxi orale consterà di: dalla discussione di un elaborato oggetto della materia di indirizzo si passa all’analisi di un breve testo diper passare alla discussione di un materiale scelto dalla commissione. Poi il percorso della vecchia Alternanza Scuola Lavoro, oggi "", e la discussione su una tematica di Cittadinanza e Costituzione. La discussione del terzo momento ti consentirà di dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline e di saperle collegare tra loro. Sempre nella stesso ottica, soddisferai un punto importante presente nella, la capacità di argomentare in maniera critica e personale i materiali proposti della commissione. Ecco tutti ida fare partendo daA proposito disi potrebbe iniziare la discussione analizzando ilper arrivare ai pensieri letterari die di. Il filosofo, infatti, parte da una constatazione: gli individui preferiscono la morte non perché la amino, ma perché non riescono supportare ie ledell’esistenza. La vita, dunque, si consuma oscillando inesorabilmente tra ile lae il piacere non è che un breve intervallo tra un desiderio e l’altro. Come si accennava, da qui si può citare: egli identifica la felicità con il piacere e l’infelicità con il dolore. Piacere e dolore sono però due sensazioni provate dal nostro corpo.Il filosofo nelle sue opere elabora anche delle vie di liberazione dal dolore: l’, la, lae l’. Egli afferma che di fronte ad una vera opera d’arte, ossia l’espressione pura di idee e sentimenti, il flusso vitale si ferma e ci si abbandona ad essa, perché pura espressione di vita. Chiarisce che i gradi di manifestazione della volontà nell’arte partendo dalla più bassa e materiale a quella più pura sono:. Se la compassione allenta la tensione, la giustizia è l’incarnazione di una della virtù cardinali che frena l’egoismo e spinge alla carità. Sai perché considera il? Perché vi è sempre una scintilla di volontà di vivere e non di annientamento della volontà.Se l’argomento principale del materiale proposto durante la discussione interdisciplinare è il bene o il male potresti proporre la visione dell’amore del filosofo. Nello specifico, egli afferma che l’, che non esiste quindi senza sessualità, deve essere considerato nella sua essenza biologica: è uno strumento per perpetuare la vita della specie. L’amore vero è “”: essendo l’incontro di due infelicità che vanno a crearne possibilmente delle altre, da qui il senso di peccato e vergogna che ne scaturisce. È indubbio, infine, che l’essere umano non è l’unico essere mosso dalla Volontà di vivere: anche lalo è.