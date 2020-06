Maturità 2020: collegamenti interdisciplinari con la Guerra Fredda

Orale maturità 2020: come collegare la Guerra Fredda nella discussione interdisciplinare

Maturità 2020 orale, la Guerra Fredda: i collegamenti possibili

Discussione interdisciplinare: la Guerra Fredda tra scienza e tecnica

Discussione interdisciplinare: il periodo della Guerra Fredda nelle letterature

Discussione interdisciplinare: il periodo della Guerra Fredda e l’arte

Questa strana e nuova maturità 2020 è ufficialmente iniziata e gli studenti hanno incominciato a sostenere l’unica prova prevista quest’anno, ilin presenza. Con l’il mondo della scuola ha subito cambiamenti radicali e il Ministero dell’Istruzione ha ben pensato di concentrare l’ esame di Stato in un’unica prova, un vero e proprio maxi orale articolati in diversi momenti.Il terzo del colloquio, in particolare, prevede l’analisi del materiale scelto dalla commissione a carattere multidisciplinare. Con quali tematiche si presta ad essere collegata la? Ecco tutto quello che c’è da sapere per fare bella figura il giorno dell’esame.Ilconsterà di diversi momenti: dalla discussione di unsi passa all’analisi di unper passare alla discussione di un materiale scelto dalla commissione. Poi il percorso della vecchia Alternanza Scuola Lavoro, oggi "", e la discussione su una tematica di. La discussione del terzo momento ti consentirà di dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline e di saperle collegare tra loro. Sempre nella stesso ottica, soddisferai un punto importante presente nella, la capacità di argomentare in maniera critica e personale i materiali proposti della commissione. Ecco tutti i collegamenti da fare partendo dalla Guerra Fredda.Dopo il secondo conflitto mondiale seguirono anni molto difficili. Ci su una spartizione delle “zone di influenza” e alcuni paesi risultarono divisi in due parti. Parliamo della, dellae del. Nel resto del mondo gli Stati iniziarono a schierarsi tra due blocchi predominanti,, instaurando regimi a carattere liberale o a carattere comunista-sovietivo. L’Europa? Era direttamente coinvolta nella rivalità tra blocchi e rischiava di essere di nuovo il teatro di nuove oscenità. Inoltre, la sicurezza mondiale sembrava essere in pericolo perché Usa e Urss approfittavano delleper allargare le loro zone di influenza. Date le tensioni, le rivalità sempre più forti e la presenza di armamenti nucleari e atomici si iniziò a parlare di. Quando si attenuarono le agitazioni? Soltanto alla fine degli anni Cinquanta con lae con loche aprì l’era spaziale.Parlando di Guerra Fredda durante il colloquio d’esame potresti fare riferimento al particolare periodo storico per parlare anche delle. Proprio in quegli anni, infatti, inizia l’: nel 1957 viene mandata lae nel 1969 l’. L’, invece, rappresenta una delle grandi (e orribili) scoperte del nostro tempo. Tolti gli usi bellici, però, gli scienziati hanno rivalutato questo particolare tipo di energia se usato in sostituzione dell’energia elettrica o se trasformato in propellente per navi. Durante gli anni della Guerra Fredda, inoltre, la medicina ha fatto grandi progressi nel campo dell’: nel 1953 fu scoperto ilche ha poi permesso di capire i meccanismi di costruzione della vita.Autori e intellettuali italiani e stranieri hanno utilizzato la guerra fredda e lecome sfondo loro opere. Da, da. In “”, ad esempio, Montale fa riferimento alla guerra (compresa quella fredda). Il componimento, infatti, risale al 1956 quando le ferite provocate dale dalnon erano ancora rimarginate e il mondo era ancora interessato da conflitti tremendi o alcuni totalitarismi, come lo. In “", invece, Quasimodo invita i giovani a scordare completamente l’esempio dei predecessori. Egli, infatti, ha ancora vivo il ricordo delle tragedie degli scontri e dell’Olocausto e ha un giudizio molto negativo sull’uomo che definisce, appunto,“del suo tempo”.Parlando di Guerra Fredda e delsi potrebbe fare un collegamento originale in arte parlando della, il maggior tracciato del. La sezione di muro è interamente dipinta da diversi artisti che attraverso i graffiti hanno voluto rimarcare ilo comunque dellain seguito alla fine della Guerra Fredda. Fra i graffiti presenti, i più famosi sono quelli del, nonché quello dellache sfonda il muro stesso.