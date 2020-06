Maturità 2020: i collegamenti sulla medicina per il percorso interdisciplinare

Maturità 2020 Percorso interdisciplinare sulla medicina: quali collegamenti fare

Italiano: collegamenti maturità con la medicina

Storia: collegamenti maturità con la medicina

Arte: collegamenti maturità con la medicina

Inglese: collegamenti maturità con la medicina

Scienze: collegamenti maturità con la medicina

Il, ovviamente, è una di quelle tematiche che saranno al centro di molte discussioni e che potrebbe essere un argomento papabile per fare collegamenti con l’attualità. La maturità 2020, come sapete bene, consisterà in un solo colloquio orale ed è compreso anche un momento in cui la commissione proporrà dei materiali da cui partire per un discorso interdisciplinare.Vediamo allora come quali argomenti toccare se il materiale riguardasse argomenti inerenti la medicina, facendo i collegamenti giusti.Guarda anche:Quali sono i collegamenti giusti volendo fare un discorso interdisciplinare sulla medicina? Vediamo insieme come questo argomento non si presti bene solamente, come si potrebbe pensare, a legami con le materie scientifiche. Quali possono essere gli spunti giusti a seconda delle materie che si sceglie di toccare nella propria tesina?Ci sono vari collegamenti da fare in letteratura italiana quando la tematica è la medicina: da "Il vizio del Fumo" tratto da "La Coscienza di Zeno" di Italo Svevo passando per Giuseppe Ungaretti e Veglia.Il collegamento più immediato è quello di trattare la storia della medicina, il che dà la possibilità di spaziare nel tempo: dall’antichità fino alle innovazioni dell’ultimo periodo, la storia della medicina può essere ripercorsa in ogni tempo a seconda dell’obiettivo della tesina e dei legami con il resto delle materie. Potrebbe essere interessante anche stabilire un collegamento con il ruolo della medicina nelle guerre mondiali. Un ulteriore collegamento si può fare proprio con il nostro periodo storico, approfondendo cosa comporta a livello di economia e società l’arrivo del coronavirus. Voi potete testimoniare la pandemia, vivendola in prima persona.La medicina trova spazio anche nell’arte e nella storia dell’arte, con quadri come "Ritratto del Dottor Gachet" di Vincent Van Googh o le influenze dell’arte nelle terapie mediche (arteterapia e la psicologia dell'arte). Nonostante non sembri, quindi, arte e medicina hanno avuto percorsi incrociati poiché l’arte può essere sia strumento di indagine che strumento di cura, come la storia della medicina insegna.Collegamenti con l’inglese se ne possono fare molti a partire da quello con Alexander Fleming, celebre biologo e farmacologo scozzese che ha scoperto la penicillina nel 1928 segnando la storia della medicina.Gregor Mendel, con le sue scoperte sulla genetica umana, può essere uno spunto molto interessante da linkare anche con altre materie scientifiche. Per quanto riguarda in senso stretto curare, ci sono legami con ognuna delle materie scientifiche: fisica, chimica e biologia. In particolare si possono fare una serie di collegamenti con il coronavirus e gli effetti che produce sul corpo e la sua diffusione a livello mondiale.