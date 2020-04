Maturità 2020, si va verso il maxi-orale in presenza

Il maxi orale come unica prova di Maturità 2020

Il maxi-orale sarà in presenza? Le parole di Conte e Azzolina: sì del comitato tecnico-scientifico

Ormai la notizia è davvero ufficiale,. A dichiararlo è stato proprio il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante ladi ieri in cui ha annunciato le misure di sicurezza previste per l’inizio della, fissato ilLa difficile decisione si è vista necessaria se non obbligata sulla base delle stime e degli studi delche ha manifestato apertamente l’qualora la riapertura degli istituti scolastici fosse stata anticipata prima della fine dell’anno scolastico in corso.Guarda anche:Ormai è quindi sicuro che, data fino a ieri scelta come spartiacque, proprio per definire le modalità di svolgimento della Maturità 2020 . Come più volte annunciato dalla Ministra stessa dell’istruzione Lucia Azzolina infatti, se le scuole avessero prolungato la chiusura anche oltre quella data, gli Esami di Maturità 2020 si sarebbero risolti in una sola prova, ovveroL’dunque non prevederà le due prove scritte consuete ma sarà ridotto addi cui sia il premier Conte che la Ministra Azzolina ne auspicano lo svolgimento in presenza, sempre nel rispetto di ferree misure di sicurezza.I maturandi quindi saranno esaminati da una commissione formata da sei docenti interni al Consiglio di classe e da un Presidente esterno, e. Potrà inoltre essere richiesto lo svolgimento dicome traduzioni o risoluzione di problemi in modo da sopperire alla mancanza delle prove scritte annullate.È stato Conte stesso a decretare l’impossibilità di una riapertura prima di settembre, proprio per scongiurare tutti i possibili rischi connessi, non nascondendo peròa tutti i maturandi italiani: “Non possiamo permetterci rischi tenendo conto anche dell’età media del personale docente che è forse la più alta d’Europa, c’è una situazione di rischio. In questo momento abbiamo elaborato un rischio calcolato, che non sarebbe tale se riaprissimo le scuole. La ministra Azzolina, comunque, è a lavoro per permettere di ritornare a scuola a settembre.”.Azzolina, dal canto suo, ha pubblicato un post Facebook in cui scrive: "Lavoriamo anche sugli Esami del secondo ciclo in presenza. Siamo convinti di poterli garantire in sicurezza, il comitato tecnico-scientifico ci ha dato il via libera."