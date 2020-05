Maturità 2020, il calendario del maxi-orale si decide nella riunione plenaria del 15 giugno

La riunione territoriale : viene convocata dal Dirigente a cui è affidato l’Ufficio Scolastico Regionale e riguarda solo i presidenti di commissione. In questa riunione vengono fornite a questi ultimi indicazioni e chiarimenti sul corretto svolgimento della Maturità;

La riunione plenaria: quando si svolge e cosa stabilisce

L'anno scolastico è quasi terminato e mentre i maturandi si apprestano a concludere programmi e interrogazioni, ci sono ancora diverse tappe importanti propedeutiche all'inizio dell'Esame di Stato. Per organizzare l'Esame di Stato infatti, dopo gli scrutini, devono essere svolte diverse riunioni. Alla riunione plenaria partecipano le commissioni, quest'anno in via del tutto eccezionale formate da membri solo interni, e dal presidente. L'appuntamento per la riunione plenaria per la Maturità 2020 è fissato il 15 giugno nell'istituto di assegnazione delle commissioni. Dopo aver preso nota dei componenti assenti e presenti, il presidente provvede all'organizzazione del lavoro nelle commissioni, stabilendo quindi l'ordine di precedenza fra queste. Quest'anno in mancanza della prima prova, durante la quale tradizionalmente veniva estratta la lettera di inizio degli orali, in sede di riunione plenaria sarà sorteggiata la lettera iniziale del cognome. Verrà dunque predisposto un calendario. Questo significa che i maturandi che sosterranno l'Esame il primo giorno utile, ovvero il 17 giugno, avranno un preavviso molto breve per ultimare il ripasso e definire la propria preparazione. Durante la riunione plenaria, infine, saranno stabiliti i criteri per l'attribuzione del punteggio integrativo (da uno a cinque punti) e della lode.