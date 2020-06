Maturità, si parte con il maxi orale: l'esame di Stato 2020 in 5 punti

Maturità 2020, l'esame di Stato in 5 punti

1. Le fasi del maxi orale

2. Maturità 2020, come funziona l'ammissione all'orale

3. Maturità 2020, la composizione della commissione

4. Maturità 2020, come si calcola il voto

5. Maturità 2020, le misure di sicurezza previste per l'orale in presenza

Tutti pronti per la! Oggi si dà il via al, nel rispetto dei protocolli di sicurezza che prevedono obbligo di mascherina e distanziamento sociale. Considerato il quadro sanitario emergenziale, e tradizionali tre prove d’esame, cedono il passo ad un'unica prova orale in grado di coinvolgere tutte le materie. Nel corso del colloquio lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze maturate e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica, utilizzando, qualora fosse richiesto, anche la lingua straniera.Il colloquio. Ogni giorno le commissioni potranno interrogare un massimo di cinque candidati, salvo eccezioni di tipo organizzativo.Il maxi esame orale dovrà avere la durata massima die si articolerà infasi.ci sarà la discussione di un elaborato sulle discipline generalmente oggetto di seconda prova. L’argomento, infatti, è stato assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle stesse discipline entro il 1° di giugno. L’elaborato prodotto dagli studenti è stato, a sua volta, trasmesso ai docenti via mail entro il 13. Dallo svolgimento dell’elaborato dovrà risultare la personalizzazione dell’argomento da parte dello studente e dunque, qualora si adotti un argomento unico per tutti gli studenti, la risposta non dovrà essere univoca ma personale da parte degli studenti., invece, ci sarà la discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno.invece, analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione., invece, esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione o un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso dell’anno.: accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nelle attività relative a Cittadinanza e Costituzione con un occhio particolare a quanto è accaduto durante il lockdown per l'emergenza coronavirus.Per quest'anno è previsto cheche hanno frequentato l’ultimo anno. La valutazione è spettata al consiglio di classe e l’ammissione è stata resa nota, con i voti nelle singole materie e i crediti acquisiti nei tre anni, tramite. Per i candidati esterni, bene precisare, l’ammissione è subordinata al superamento in presenza di esami preliminari: l’esame, poi, si svolgerà allo stesso modo.La commissione d'esame dellasarà composta da, dunque da docenti che hanno accompagnato gli studenti nel corso dell'anno scolastico, tra cui quello di italiano e quello della materia della seconda prova,Per quanto riguarda il voto finale, che rimarrà in centesimi, quest'anno il calcolo viene effettuato diversamente rispetto al passato. Per superare l’esame e prendere il diploma è necessario totalizzare almeno, tra crediti e prova orale, che ne vale in totale. Al punteggio le commissioni possono attribuire fino a cinque punti bonus. La stessa commissione può dare la lode nel caso in cui gli studenti abbiano raggiunto i cento punti senza ricorrere ai bonus.Tutti gli studenti candidati alla Maturità 2020 dovranno svolgere, rispettando tutte le norme di sicurezza i colloqui avverranno con la, gli ingressi saranno scaglionati e la distanza tra insegnanti e studenti sarà di. Chi dovrà sostenere la prova, dovrà portare con sé un, in cui si dichiara l'assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5 nel giorno dell'esame e nei tre giorni precedenti; di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni e di non essere stato a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.da quest'obbligo gli studenti con disabilità, gli studenti immunodepressi e quelli che sono andati all’estero, che invece potranno sottoporsi al colloquio da remoto.