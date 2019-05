Maturità 2019, cosa fanno i commissari esterni all'esame di Stato?

Il ruolo dei commissari esterni maturità

La commissione nelle prove scritte maturità

Cosa fanno i commissari esterni nelle prove orali

I commissari esterni e il voto

I dubbi su chi sono inon smettono di incuriosire gli studenti. Ma non è l'unica domanda. Sicuramente vi sarete chiestiall'esame di maturità 2019 ? Le identità dei docenti, ovviamente, non possono essere svelate subito. Ma si conosceranno a breve. Vediamo di chiarire tutti i dubbi per scoprire qualcosa di più sul loro compito.Sappiamo già che lasarà mista, a livello nazionale. Troverete di fronte a voi sia parte dei prof conosciuti negli ultimi anni sia parte di docenti di altri istituti,. Loro saranno presenti durante tutto lo svolgimento dell'esame. Ma vediamo insieme le fasi in cui interverranno e cosa faranno di preciso.Lesono corrette dal professore della materia di riferimento: si alterna ogni anno un interno e un esterno nelle mani di tutti i commissari con riferimento alla materia che ciascuno insegna. Ciò non toglie che la responsabilità non è individuale ma collegiale, quindi di tutto risponde l’intera commissione.Guarda anche:Una volta terminata la parte scritta ecco il momento dell'. Durante il colloquio dell', dopoe l'esposizione di unsulla base dei documenti contenuti in essa, i commissari potranno comunque integrare il discorso porgendovi anche delle domande (ovviamente parliamo di quesiti che riguardano le materie per cui il professore è abilitato all’insegnamento); dopo si passerà a domande sue all'esposizione dell'. Infine, dopo lal'orale si concluderà conda assegnare a ciascuno studente si sceglieIlè abbastanza semplice e logico. Per quanto riguarda la parte scritta si assegna un punteggio in ventesimi per ciascuna prova, quindi il massimo punteggio ottenibile negli scritti sarà pari a. In ventesimi sarà anche il punteggio assegnato all'orale con un massimo quindi di. Naturalmente non basta tutto questo, mancano i crediti scolastici con il quale ogni studente è stato ammesso all'esame ed eventualmente 5 punti bonus che la commissione può concedere agli studenti più meritevoli.Serena Santoli