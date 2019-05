Maturità, non sarà facile raggiungere il massimo dei voti: ecco come funziona il punteggio

Il 100 alla maturità è un traguardo ambito da molti anche perché rappresenta il felice coronamento di un intero e faticoso percorso di studi durato anni.

Se dunque la considerazione della carriera scolastica di ogni studente è stata sempre importante per determinare il voto finale, da quest’anno però il calcolo dei crediti scolastici maturati nel triennio acquista un peso maggiore.

Quanti crediti si possono maturare nel triennio?

• I anno: max 12 punti;

• II anno: max 13 punti;

• III anno: max 15 punti.



Come sempre infattiche il consiglio di classe conferisce a ciascuno studente è condizionato dalladi ogni anno, ma a cambiare è proprio il calcolo che nel corso dei tre anni potrà arrivare adClicca qui per visualizzare l’articolo con le tabelle di conversione dei crediti maturati col vecchio sistema di calcolo e con la tabella di confronto fra la media e crediti ad essa associati.

Quanti crediti si possono attribuire per le prove di Esame?

• Prima prova: max 20 punti;

• Seconda prova: max 20 punti;

• Prova orale: max 20 punti.



Fino alla scorsa maturità il punteggio associato a ciascuna prova scritta era pari a 15 punti ciascuna mentre all’orale il voto massimo era 30. A partire da questo nuovo Esame di Stato , invece,, così distribuiti:Al punteggio raggiunto con le prove d’esame si dovrà poi aggiungere quello ottenuto con il totale dei crediti scolastici accumulati nel triennio che, come già detto, avrà la soglia massima di 40.

Come riuscire a prendere 100 alla maturità?

Se si fa un rapido calcolo, ci si accorge che la somma dei crediti massimi raggiungibili nelle prove d’Esamee quella del massimo del punteggio totalizzabile nel trienniodà come risultato proprioNon bisogna però dimenticare ancheche la commissione può assegnare agliper dareIn particolare, i 5 punti potranno essere assegnati qualora lo studente sia stato ammesso all’Esamee abbia anche riportato. Ovviamente anche se questa è la condizione indispensabile e minima per ottenerli tuttavia; la commissione infatti, qualora le premesse per usufruirne sono soddisfatte, potrà comunque

Per prendere 100 alla maturità insomma si possono percorrere due strade:



• Ottenere il massimo dei crediti totali sia nel percorso di studio sia nelle prove di maturità, raggiungendo un punteggio di 100/100;

• Ottenere un punteggio leggermente più basso del 100, e raggiungere il massimo dei voti grazie ai 5 punti bonus da parte della commissione.



Come riuscire a prendere 100 e lode alla maturità?

Il 100 deve essere raggiunto senza l’aiuto dei 5 punti bonus (quindi si deve aver totalizzato il massimo del punteggio di crediti e di punteggio);

Se prendere 100 sembra difficile, raggiungere il 100 e lode appare impresa quasi impossibile!I criteri che devono essere soddisfatti, ancora una volta, devono essere due, entrambi comunque orientati verso la strada della meritocrazia: