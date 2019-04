Orale Maturità 2019, quando vengono preparate le buste?

L’estate si avvicina e con essa anche il tanto temuto esame di Stato che da quest’anno sarà rinnovato da parecchi cambiamenti sia nelle due prove scritte che in quella orale.

Se dunque da una parte l’ansia dei maturandi sale sempre di più, dall'altra anche il lavoro a cui devono far fronte i docenti non sembra diminuire affatto, i quali dopo aver stilato il documento del 15 maggio con i programmi svolti, saranno poi occupati, in veste di commissari, a preparare le buste necessarie per lo sviluppo del colloquio orale.

Come si svolge il colloquio orale maturità 2019

Dopo le due prove scritte, l'Esame si conclude con l'ultima prova orale che solitamente ha una durata di circa 45 minuti per ogni candidato.

Buste orale maturità 2019: quando vengono preparate

Durante la riunione preliminare (il lunedì o il martedì dell’insediamento della commissione);

(il lunedì o il martedì dell’insediamento della commissione); Dopo le prove scritte , quindi dopo il 20 giugno;

, quindi dopo il 20 giugno; Dopo la correzione delle prove scritte, qualche giorno prima di quella orale.

In questa nuova Maturità