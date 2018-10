Maturità 2019, diploma e curriculum studente: cosa c'è da sapere

Una volta sostenuta la prova orale e aver consultato i quadri finali, le ‘incombenze’ della Maturità 2019 non saranno certo terminate. Dovrai, infatti, ritirare in segreteria alcuni importanti documenti. Di cosa si tratta? Semplice, del diploma, da te tanto agognato e sudato, e del tuo curriculum. Sì, perché non solo chi lavora ne possiede uno, anche chi studia può averlo! Ecco tutte le info utili sul diploma e il CV!

Maturità 2019: il diploma

Maturità 2019: il curriculum dello studente

le discipline studiate durante il tuo percorso con il rispettivo monte ore

durante il tuo percorso con il rispettivo i livelli di apprendimento che hai conseguito nell’affrontare i Test Invalsi

che hai conseguito nell’affrontare i la certificazione relativa alle competenze legate all’uso della lingua inglese

legate all’uso della tutte le attività di tipo culturale, sportivo e di volontariato svolte in ambito extra scolastico

svolte in ambito extra scolastico l’alternanza scuola lavoro.

che siamo certi non vedi l’ora di conseguire e ritirare, ci sono alcune informazioni che per te sono ovvie ma per chi non ti conosce (ad esempio un datore di lavoro o la segreteria dell’università dove deciderai di iscriverti) saranno molto preziose. Oltre aldi cui speriamo tu sarai soddisfatto, troverai ancheEh già perché non per tutti il liceo dura cinque anni, per alcuni può durare anche uno o due anni in più!Maggioriallegato al tuo diploma di maturità. Questo documento conterrà:Al momento non è stato definito il modello del diploma e del curriculum, il Miur definirà il tutto a Marzo. A compilare questi documenti potrebbero essere la commissione, il coordinatore di classe o la segreteria.