Maturità 2020 da privatista, cosa succederà?

Esame di Maturità 2020 da privatisti, a breve linee guida dal MI

Durante questo periodo di quarantena dovuto all’emergenza Covid-19, sono moltissimi, soprattutto per quanto riguarda la, e scendendo ancora più nel particolare, su tutto - o quasi - quello che riguarda. Infatti, se sono ancora poche le informazioni in merito all’ esame di Stato 2020,: come sarà regolato il loro percorso verso la Maturità 2020?Per ora, tutto ciò che sappiamo dell’esame di Stato è cheInoltre, come affermato dal ministro Azzolina, avrà unaalla classe, con l’unica eccezione del, l’unico dell’intera commissione.Ma delle prove vere e propriein merito al loro effettivo; se verranno mantenute tutte e tre (), o se verranno. Un’altra cosa che non sappiamo è ciò che il Ministero dell’Istruzione ha intenzione di fare con i maturandi che intendono presentarsi all’esame di Stato come. Infatti i ragazzi che si presentano da privatisti,dovranno affrontare degli, tuttavia con l’incertezza che avvolge la Maturità in queste settimane, ancora non è chiaro come potranno affrontare l’idoneità e quindi poi sostenere gli esami.A sollevare la questione in queste ore e aè stato un utente, che ha scritto a Skuola.net informandoci di aver mandato una mail direttamente alla Segreteria della responsabile del Dicastero di Viale Trastevere sulla questione. Nella mail aveva espresso i propriin merito alla Maturità 2020 che dovrà affrontare in prima persona come, e chiedeva alla Ministrasulla sua posizione e quella di molti altri nella stessa situazione, chiedendo, se possibile,Secondo quanto ci ha raccontato l'utente, la Segreteria della Ministra Azzolina è stataall’utente preoccupato sul destino degli esami di Maturità 2020 dei candidati privatisti. Ma la risposta non solo è stata solerte, ma anche piuttosto. Infatti nella mail inviata dai funzionari del Ministero di Viale Trastevere si può leggere, sottolineando che quando verranno pubblicate le indicazioni inerenti allo svolgimento dell’esame di Stato 2020, esse comprenderanno certamente anchee gli step da seguire per ogni tipologia di esigenza, anche per gli studenti che si presentano comeQuindi se sei anche tu uno studente privatista, dovrai soloancoraprima di scoprire cosa sarai chiamato ad affrontare tra pochi mesi.