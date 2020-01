Maturità 2020, cambia di nuovo il ministro: cosa succederà?

Cambiamenti in arrivo per l’Esame di Stato 2020?

Il nuovo anno è iniziato sotto il segno del cambiamento all’interno del Ministero dell’Istruzione a seguito delle dimissioni dal proprio incarico, presentate dall’ormai, deluso dai finanziamenti stanziati dallo Stato nei confronti della Scuola e della Ricerca, poiché ritenuti insufficienti a sanare la situazione dell’istruzione italiana.In seguito alla decisione del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte diin due ambiti definiti, uno propriamentee uno, a prendere le redini del primo è stata nominata ministra, mentre aè stato assegnato l’incarico di guidare il secondo.Guarda anche:Per ora rimangono valide le linee guida riguardo all’esame di maturità 2020, tracciate nello scorso autunno dallo stesso ex ministro Fioramonti: se da una parte infatti negli scritti aveva reso obbligatoria la presenza nelladi italiano di almenofra quelle di tipo argomentativo, dall’altra per ciò che riguarda gliaveva, contenenti ciascuna materiali su cui impiantareMa ora che il ministro è cambiato,che lentamente si avvicina? La nuova ministra concorderà con il suo predecessore o introdurrà novità nello svolgimento dell’Esame di Stato?è sicuramente un mese denso di appuntamenti sul calendario scolastico, a cominciare dall’, attesa nella seconda metà del mese. Questo appuntamento rappresenta per i maturandi la prima vera importante tappa verso l’esame di Stato poiché chiarisce da quali docenti interni sarà composta la commissione che li valuterà in sede di esame.(qualora il cambio di guardia ufficiale avvenga nei tempi), che dovrà anche chiarire al più presto come si svolgeranno gli esami orali dopo l’eliminazione del sorteggio delle tre buste da parte dei maturandi.