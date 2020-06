Maturità 2020, cosa succede se non consegni l'elaborato?

Maturità 2020: tutto sull’elaborato

Niente elaborato Maturità 2020: ecco cosa succede

La Maturità 2020, nonostante tutti gli imprevisti, dovuti in gran parte all’epidemia di Covid-19 che si è abbattuta sull’Italia dall’inizio di questo 2020,. L’ esame di Stato 2020 avrà inizio dal 17 giugno 2020 e sarà composto da un’unica prova: il maxi colloquio orale. Quest’anno l’esame sarà inevitabilmente diverso da tutte le versioni che lo hanno preceduto:Questo colloquio avrà inizio a, riguardante un argomento di una delle loro materie di indirizzo, assegnato loro dai professori, che andrà preventivamente consegnato alla Commissione d’esame: ma cosa succede se l’elaborato non arriva? Scopriamolo.La Maturità 2020, come spiegato anche prima, avrà come unica prova il cosiddetto “” che da solo conterà. La prova, secondo le ultime indicazioni ministeriali, si snoderà in più fasi distinte:, assegnatogli dal docente di riferimento,. I docenti, e i maturandi dovranno. Ma se l’elaborato non dovesse arrivare? Ecco cosa succede.Nel caso in cui lo studente non avesse consegnato al docente e alla Commissione il proprio elaborato sulla materia d’indirizzoTuttavia, come si legge nella nota ministeriale del 28 maggio 2020 : “la discussione si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame.” Dunque il maturando, nel quale sarà prevista in ogni caso, ma della mancanza della trasmissione dell’elaborato