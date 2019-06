Voto maturità 2019: hai la media del 6? Ecco quanto puoi ottenere

Come prendere 60 alla maturità

Prendere 60 alla maturità: studente con il credito scolastico minimo

14 punti alla prima prova (che corrisponde a un 7) + 12 punti alla seconda prova + 12 punti alla prova orale + 22 punti di credito = 60!

9 punti in prima prova (che corrisponde al 4,5/10) + 9 punti in seconda prova + 22 punti di credito scolastico = 40 punti. Questo vuol dire che all'orale dovrà prendere ben 20 punti!

8 punti all'orale (corrispondente al 4/10) + 22 punti di credito scolastico = 30 punti. Questo vuol dire che bisognerà prendere 30 punti alle prove scritte.

22 punti di credito scolastico + 20 punti in prima prova + 20 punti in seconda prova + 20 punti alla prova orale = 82 punti.

Prendere 60 alla maturità: studente con la media del 6

26 punti di credito + 12 punti in prima prova + 12 punti in seconda prova + 12 punti alla prova orale = 62 punti

26 punti di credito scolastico + 8 punti in prima prova + 8 punti in seconda prova = 42. Questo vuol dire che per arrivare alla promozione e a prendere 60, dovrebbe puntare tutto sulla prova orale. Ma non è necessario prendere il massimo: bastano 18 punti su 20.

26 punti di credito + 8 punti alla prova orale (corrispondente al 4/10) = 34. Non benissimo, è vero, ma in fin dei conti bastano altri 26 punti per arrivare al 60.

26 punti di credito scolastico + 20 punti in prima prova + 20 punti in seconda prova + 20 punti alla prova orale = 86 punti.

Molti studenti dopo glisi stanno facendo i calcoli. Quale? Questa la domanda ricorrente: ed ecco tutti giù sulle calcolatrici a impazzire su cifre e probabilità.Per fortuna, però, vi veniamo incontro con un articolo che, fornendo tutte le informazioni necessarie su come funziona il punteggio.Punto più o punto meno,Non è necessario che tutte le prove siano sufficienti e ottenere 12 punti l'una (corrispondente alla sufficienza). Sarà importante che,. Stesso discorso per il. Anche se l'ultimo anno non siete stati ammessi con la sufficienza piena (come dovreste sapere,, pur con adeguata motivazione del consiglio di classe) e prendete solo 7 punti, potete comunque contare su quel punticino in più che avete preso in terzo o in quarto!CarloPrende anche al quinto anno, perché ha qualche materia insufficiente. Si presenta così agli esami con. Sarà sicuramente bocciato agli esami? Assolutamente no, ma dovrà sforzarsi un po'.Se infatti prende la sufficienza a tutte le prove, 12 punti, non basta: complessivamente potrebbe arrivare infatti solo a 58 punti.TuttaviaAd esempio:Ma può anche capitare che il povero Carlo faccia un disastro alle prove scritte. Mettiamo che addirittura prenda un'insufficienza in prima prova e in seconda prova. A quel punto dovrebbe dare il massimo alla prova orale!Vi auguriamo comunque che le vostre prove scritte non vadano così male. Ma cosa succederebbe invece se l'orale fosse un vero incubo? Mettiamo il caso doveste fare scena muta:Non è un'impresa ardua: bastano 15 punti l'una (che corrispondono al 7,5) o che almeno il tema di Italiano vada molto bene, per recuperare qualche punto rispetto alla seconda prova che, si sa, è quella più difficile.Ma vediamo anche il caso più roseo: Carlo ha fatto un exploit e ha preso il massimo in tutte le prove!In questo caso avrebbe:Un voto di tutto rispetto!Chi è riuscito sempre a stare sulla linea del 6, dovrebbe avere come credito scolastico 26 punti: 17 punti per terzo e quarto anno, più 9 punti in quinta superiore.Vediamo il caso di Simone:e riesce ad ottenere la sufficienza in tutte le prove, ovvero 12 punti l'una. Con quale voto di diploma uscirà Simone?Ottimo lavoro! Senza troppi sforzi, avrebbe ben 2 punti in più del minimo! Quindi, anche tutti coloro che partono con 24 crediti scolastici e 25 crediti scolastici, avranno la promozione in tasca semplicemente facendo delle prove d'esame da 6.Ma cosa succederebbe se Simone avesse un vuoto di memoria e facesse delle prove scritte davvero tragiche? Mettiamo addirittura il caso che prendesse un voto corrispondente a 4 decimi, cioè 8 ventesimi:Adesso invece analizziamo il caso che Simone faccia scena muta alla prova orale.Questo vuol dire che è sufficiente che Simone prenda 13 punti ad entrambe le prove (cioè 6,5/10) per essere promosso. Anche qui, sarebbe l'ideale puntare tutto su Italiano. Se la seconda prova fosse anche di molto sotto la sufficienza, un tema di Italiano da 18 o da 20 punti (9 o 10 decimi) sarebbe il lasciapassare verso il diploma!E se Simone fa un esame perfetto? Quale voto finale potrebbe prendere? Presto detto:Bravissimo!