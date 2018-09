Ammissione maturità 2019, basta la media del 6?

Con la Maturità 2019 che ci aspetta a giugno, le domande e i dubbi dei maturandi aumentano. Prima fra tutte: Ma sarò ammesso? Ci sono state infatti tantissime notizie ultimamente sull'ammissione alla maturità con la media del 6, saranno vere? Facciamo un po’ di chiarezza sull’ammissione alla maturità 2019.

Requisiti di ammissione alla maturità 2019

Basta davvero avere la media del 6? Quindi non serve avere la sufficienza in tutte le materie? Ebbene: la maturità 2019 prevede l’ammissione solo se il candidato avrà raggiunto una votazione non inferiore ai, ma - come prevede il decreto - “fatta salva la possibilità per il Consiglio di classe di ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a sei in una disciplina (o in un gruppo di discipline che insieme esprimono un voto). L’ammissione con una insufficienza incide sul credito finale con cui si accede all’Esame”.

Ammissione maturità 2019, come fare se non hai tutti 6?

Quindi se arrivi a giugno con un 5 in pagella,. Il preside, secondo regolamento, ascolta i pareri, divergenti o meno, dei vari professori in merito allo studente sotto valutazione, e in poi pone. Se l’esito della votazione dovesse risultare, ma quell'insufficienza andrà a ricadere sul credito con cui ci si presenta all'esame, che verrà abbassato. Invece, in caso diche sarà determinante per la valutazione finale e per l'ammissione agli esami di Stato, positiva o negativa che sia. Nel caso in cui la maggioranza sia di parereanche con un solo voto insufficiente.

Lucilla Tomassi