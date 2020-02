Maturità 2020, quanto sei preparato in Inglese? Ecco le app che ti aiutano a scoprirlo

Ripassare inglese prima della maturità: le migliori app

: dall’interfaccia semplice e divertente, quest’app punta tutto sul vocabolario. Come? Al posto di studiare liste infinite di parole permette di imparare a memoria i vocaboli grazie a giochi divertenti. Oltre al divertimento ci si aggiunge anche la motivazione e, a quel punto, il gioco è fatto. Nell'applicazione si possono trovare nove mini-giochi, ognuno fatto apposta per insegnare a padroneggiare al meglio la lingua inglese. Memrise : simile alla prima app, la differenza sta nell’assenza di giochi. Memrise punta tutto sulla creatività poiché i corsi sono creati dagli utenti stessi. Questo metodo permette di scoprire come altre persone hanno appreso e ricordato le stesse parole che state cercando di imparare voi. Nell’app si trovano più di tredici pagine di corsi per imparare l’inglese con un focus particolare sull’american english. Il programma tiene anche traccia dei diversi progressi.

: tramite quest’app si può imparare anche francese, portoghese, russo, spagnolo e olandese. La particolarità è che permette di approfondire la lingua in maniera rapida e semplice, il che rende l’applicazione perfetta per i ragazzi che trovano alcuni argomenti troppo complessi. Come funziona? Si leggono articoli in inglese per abituarsi alla lingua, innanzitutto, e in ogni lezione si imparano un tot di parole nuove relative a un argomento. L’applicazione ha anche una parte dedicata alla traduzione dall’italiano all’inglese e viceversa, abilità fondamentale da sviluppare in previsione della maturità. Rosetta Stone: tra le più famose, questa app fornisce spiegazioni nella lingua madre di chi studia ma anche nella lingua studiata. Qui si possono trovare esercizi per memorizzare efficacemente le parole basilari fino ad arrivare alle frasi e alle strutture più complesse. L’immersione totale nell’apprendimento dell’inglese in inglese è il metodo migliore per potenziare la lingua in vista dell’esame.

Quali sono le? Tra vocaboli, verbi, periodi ipotetici e letteratura per chi studia lingue, è facile confondersi con il ripasso in prossimità della maturità . In questo caso c’è un oggetto che comunemente usiamo per fare tutto che può venirci in aiuto: il cellulare. Esistono moltissime applicazioni scaricabili su smartphone - o su tablet, se preferite - ideali per aiutare nello studio e nel ripasso della lingua inglese prima dell’esame di maturità.Quali sono le migliori? Vediamo insieme lee che permettono anche, oltre che imparare, di divertirsi.Ecco qui ledivertendosi e in maniera interattiva. Se verbi, coniugazioni e lessico vi mettono ancora seriamente in difficoltà alle porte della maturità, non disperate. Con questi sistemi potrete studiare le lingue straniere senza annoiarvi e con la sicurezza di lavorare efficacemente sui vostri punti deboli. Tutte le seguenti applicazioni offrono versioni di prova gratuite sia perche per