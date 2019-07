Vendere libri usati, dove e come vendere libri scolastici: la guida completa

Dove posso vendere libri scolastici usati?

Spesso sono gli stessi studenti a proporlo a mamma e papà, magari per avere qualche soldo in più in tasca per le vacanze o per un’uscita con gli amici: “stavolta!”.Con l’inizio dell’anno scolastico, poi, ladiventa una vera e propria necessità per mettere da parte quel gruzzolo che serve a comprare idel nuovo anno scolastico.Meglio ancora se anch’essi usati, visto che la lista della spesa in libreria si rivela spesso una vera e propria stangata! Insomma, la compravendita dei libri di seconda mano è la reazione naturale al caro-libri che si fa sempre più pesante per le tasche degli studenti e dei propri genitori. Ecco quindi quali sono i modi in cui i ragazzi possono aiutarsi l’un l’altro e fare economia.Sempre più famiglie e studenti universitari si rivolgono ai libri usati: l'acquisto dei libri di seconda mano è ormai un vero business, qualsiasi sia il tuo percorso scolastico. E allora, perché non approfittare per farci un gruzzoletto?La prima domanda che ci si fa quando ci si ritrova la stanza piena di libri scolastici dei passati anni è: “?”. La risposta più immediata è semplice è quella del passaparola: tramite conoscenze e amicizie si trova quel ragazzo o ragazza che sta cercando proprio quel libro che si ha intenzione di vendere.Certo, questo metodo dinon è il più veloce, ma il rapporto diretto assicura al compratore che il libro sia in buone condizioni e al venditore di avere in mano la cifra pattuita senza intermediari. Ma non è l'unico metodo.Anche le comuni librerie vendonoe li comprano dagli studenti. Anche in questo caso, è importante che il libro da vendere sia in ottime condizioni e verificare quali siano le condizioni della compravendita.Qui trovate alcuni indirizzi utili:Anche sui siti web, come, si trovano libri di testo usati. Ma sul web non si va solo per comprare, ma anche per vendere. Il sito, ad esempio, permettere di pubblicare annunci di. Basta inserire la propria mail o numero telefonico per essere contattati da potenziali compratori. Anche altri siti molto estesi permettono di inserire il proprio annuncio sui libri usati di scuola. Tra i più famosi, ad esempio, ci sonoAnche neiper l'anno scolastico 2019 2020. Non tutti sanno però che è possibile anche vendere i propri. Vuoi saperne di più? Ecco i link utili:Un’altra possibilità per chi si chiede dove vendere i propri libri, è quello deispecializzati in. A Roma, ad esempio è famosissimo il banco 15 del Lungotevere. In posti come questo si possono portare tutti i propri testi usati e provare a venderli ai titolari. Ovviamente devono essere in ottimo stato! Il vantaggio è che, vendendo a questi commercianti i propri, non è necessario trovare un compratore, come nel passa-parola. E’ importante però che sappiate contrattare e strappare un buon prezzo, nel caso le tariffe non siano fisse.E poi, arriva il momento in cui si affrontano e superano gli esami di maturità : i diplomati sommersi daidi 5 anni di superiori prendono le loro macchine da neopatentati e corrono di fronte la loro vecchia scuola, quando suona la campanella dell’uscita. Ecco che i bagagliai delle macchine diventano vere e propriedalle quali si riforniscono i ragazzi di tutte le classi, risparmiando sull’e regalando agli ex alunni un bel guadagno. Ottima soluzione.Carla Ardizzone