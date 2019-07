Esselunga libri scolastici 2019: come prenotarli, sconti e informazioni

Esselunga libri scolastici: come prenotare libri scontati

Manca ancora un mese e mezzo circa all’inizio della scuola ma sono molti, spesso pressati dai genitori, quegli studenti che si stanno già informando su come e dove comprare i nuoviTra i numerosi mercatini dell’usato, sempre cari a chi è alla ricerca di sconti, cartolibrerie e grandi siti internet di e-commerce, puoi comprare i libri che ti accompagneranno durante tutto l’anno scolastico 2019/2020 all’Esselunga. La società che opera nella grande distribuzione, infatti, offre anche la possibilità di comprare libri di testo. Ecco come puoi acquistareNon solo cibo, all’Esselunga è possibile comprare anche testi scolastici in vista della ripresa delle lezioni di settembre. Sì, hai capito proprio bene! Anche per l’anno scolastico 2019/2020, che non è poi così lontano come molti ragazzi vorrebbero, sarà possibileTi stai chiedendo quale sarà il vantaggio? Semplice, unosul prezzo di copertina su ogni libro scolastico comprato all’Esselunga! Puoiper il prossimo anno scolastico già da adesso perché il servizio è attivo già da maggio e lo sarà fino a metà ottobre. Insomma, per i più ritardatari, c’è ancora molto tempo per poter ordinare all’Esselunga i libri scolastici 2019! Non appena disponibili, potrai ritirare i tuoi libri scolasti EsselungaNel carrello della spesa, quindi, non metterai solo le tue merendine preferite, ma anche i libri che ti serviranno per affrontare al meglio il prossimo anno scolastico!Per poter acquistare idevi essere possessore della carta Fìdaty Esselunga, oltre che uno studente che frequenta una scuola media inferiore o superiore oppure l’università. Inoltre dall’11 settembre ripartirà anche l’iniziativa di Esselunga Amici di Scuola, giunta alla quinta edizione. Partecipare è semplicissimo, basta presentare la tuaalla cassa e ogni 10 euro di spesa, ovviamente in libri scolastici, riceverai ben 100 Punti Fragola più lo sconto del 15% sul prezzo di copertina di ogniInoltre ti verrà dato anche un Buono 2019 Amici di Scuola, ogni 25 euro di spesa, che potrai consegnare alla scuola che vuoi premiare e che grazie a te potrà riceverà in regalo del materiale didattico come ad esempio lavagne interattive, tablet, computer, pennarelli, vocabolari o carta per le fotocopie.Se hai intenzione di acquistare i tuoii passaggi da seguire sono semplici e veloci,- vai sul sito della tua scuola o recati direttamente in segreteria per verificare lada acquistareche ti occorrono- unaper il ritiro nel punto vendita da te indicato.direttamente alla consegna. Comodo, no?!