Libri usati online, comprare e vendere libri scolastici online: la guida

L’anno scolastico è appena finito ma per le famiglie è già il tempo di pensare all’inizio del prossimo; specialmente se i ragazzi sono arrivati alla fine di un ciclo e ne stanno per iniziare un altro. Ogni estate, infatti, si ripropone lo stesso problema:. Contemporaneamente, però, si deve pensare a disfarsi dei libri vecchi, ormai diventati inutili. E perché no, magari usarli per rendere meno pesanti le spese del nuovo anno.Per questo, negli ultimi anni, è in forte crescita il mercato dei libri usati . La compravendita di testi scolastici tra privati, infatti, sta raggiungendo gli stessi livelli degli altri settori editoriali. Anche questo genere di mercato ha trovato vita online e da qualche anno è possibile vendere i propri libri: nel 2014, la vendita dei libri scolastici usati rappresentava il 31% del proprio mercato di compravendita dell’usato; quota che nel 2015 si è alzata fino al 43%; e nel 2016 (quando ancora deve entrare nel vivo) il trend è in crescita. I motivi di questo boom? Sicuramente economici:Per questo è il caso di farci un pensierino, anticipando i tempi per avere maggiori benefici rispetto all’ultimo minuto. L’importante, però, è sapere come muoversi per entrare nel mondo dei libri usati.Per vendere bene i propri libri scolastici bisognamesi prima. Chi avrà avuto “rispetto” dei propri testi scolastici avrà molte più possibilità di riuscire aOvviamente nessuno pretenderà che i libri siano immacolati (tra zaini, ore di scuola, studio pomeridiano è praticamente impossibile) ma ci sono alcuni aspetti da curare con maggiore attenzione.La copertina, ad esempio, sarà la vetrina con cui presenterai il libro: coprila con una foderina, resisterà di più all’usura. Mentre le pagine interne andranno tenute il più possibile pulite; sottolineale o prendi appunti preferibilmente con la matita. Solo così avrai maggiori possibilità di vendere. Se poi, c’è ancora tempo per rifoderarlo e cancellare scritte e sottolineature in modo che sia facilmente riutilizzabile da altri studenti.Non perdere tempo inutilmente;. Prima che tutti partano per le vacanze le possibilità di rispondere alla domanda per il titolo specifico sono più alte; è infatti possibile che con l’approssimarsi dell’inizio della scuola la maggior parte degli studenti abbia già provveduto agli acquisti e dunque ci sono maggiori possibilità che il libro da vendere non trovi “mercato”.: chi acquisterà avrà l’imbarazzo della scelta e i tuoi libri potrebbero finire nel purgatorio dei testi invenduti.Non tutti i sistemi sono buoni per vendere i libri di scuola. C’è, ad esempio,, non avendo la più pallida idea dei prezzi dell’usato; alla fine si potrebbe rimanere con un pugno di mosche in mano per via della valutazione troppo alta che si è dato al proprio libro. Ci sono, poi,e che si propongono come, seguendo al posto tuo l’intero processo di vendita.Bisogna essere preparati, però: anche loro sono lì per guadagnare, di conseguenza la somma che metteranno in mano potrebbe essere decisamente inferiore rispetto alle tue aspettative. Infine c’è chi si affida al: spargere la voce tra amici e parenti alla ricerca di un acquirente; ma, alla fine della trattativa, è probabile che non si avrà il coraggio di alzare il prezzo più di tanto.La scelta giusta è affidarsi ai professionisti del settore e online è facile e comodo! Con il web si evitano facilmente perdite di tempo e si ricavano vantaggi dalla vendita di libri usati (scolastici e non).L’importante è