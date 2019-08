Libri usati a Palermo, dove vendere e comprare libri scolastici: mercatino e librerie

Libri scolastici usati Palermo: mercatini e librerie

Libreria Europa a Palermo in via Uditore, 22a/b : valutano i libri scolastici ¼ del prezzo di copertina aggiornato e i testi nuovi al 50% del valore attuale:

: valutano i libri scolastici ¼ del prezzo di copertina aggiornato e i testi nuovi al 50% del valore attuale: Libreria Luigi Portinaio a Palermo in via Duca della Verdura, 4 : questa libreria propone libri scolastici sia usati che nuovi con sconto per l’usato in media del 50% e usato superiore al 40%; inoltre 15% di sconto su tutti i dizionari nuovi;

: questa libreria propone libri scolastici sia usati che nuovi con sconto per l’usato in media del 50% e usato superiore al 40%; inoltre 15% di sconto su tutti i dizionari nuovi; Libreria Agati Roberto a Palermo in via Vittorio Emanuele, 335: compravendita di libri scolastici usati e nuovi con ottime tariffe a seconda dei casi.

Come comprare libri scolastici usati a Palermo: i consigli

Come vendere libri scolastici usati a Palermo

Spesso e volentieri con l’inizio del nuovo anno scolastico le famiglie devono affrontare molte spese per il materiale scolastico, in particolare per ie ancor di più quando c’è più di un figlio che va a scuola. Come limitare i danni? Scegliere libri scolastici usati è una buona idea, considerato che si possono ottenere libri praticamente nuovi con sconti anche fino al 50% sul prezzo di copertina. Dove si possono trovare i libri scolastici usati? Sui siti, tanto per cominciare, i portali di vendita come Amazon, Libraccio o Ibs, che garantiscono usato sicuro e danno anche la possibilità di vendere i propri libri per racimolare qualche soldino da investire in testi nuovi o, eventualmente, da mettere da parte. Ci sono anche molte librerie nelle maggiori città che, in questo periodo, si occupano di vendere libri usati . Contemporaneamente spesso vengono allestiti anche dei mercatini a questo scopo. Vediamo nella città didove è possibile acquistare libri usati a prezzi vantaggiosi.Così come tante altre città italiane, anchee nuovi. Vediamo ora una lista dei maggiori centri a Palermo dove è possibile recarsi per comprare e vendere libri scolastici usati:Quando si opta per l’acquisto di libri scolastici usati il vantaggio sono sicuramente ima ci sono una serie di regole da tenere bene a mente per evitare di comprare testi logori o che poi si riveleranno inutili, con conseguente spreco di denaro. La prima regola è quella di fare affidamento alla giusta lista di libri adottati nel corso dell’anno scolastico; molte liste sono già reperibili sui siti di compravendita di libri usati online come Libraccio o Amazon.Per capire se si sta comprando il libro giusto è importantissimo prestare attenzione che l’edizione e la copertina corrispondano con quelli della lista. Una volta accertato ciò si passa alla verifica della condizione effettiva del libro: ci sono pagine strappate o mancanti? Quali sono le condizioni di usura, ovvero è sottolineato a matita o con evidenziatori? Ci sono scritte? Questi sono tuttie avere così la certezza di fare un buon affare comprando un testo scolastico usato che soddisferà le vostre esigenze.Un altro interesse che sicuramente accomuna molte famiglie è quello diche non servono più per racimolare qualche soldo da investire nei nuovi testi o, eventualmente, da risparmiare per i ragazzi. Come si fa a vendere libri scolastici a Palermo? C’è un modo classico e semplice utilizzato da tutti: venderli a scuola agli studenti più piccoli. Solitamente l’idea è quella di rivendere a metà presso il proprio libro ai ragazzi più piccoli. Oltre a questo, però, ci sono anche altri modi: le piattaforme online vengono incontro agli utenti non solo per comprare libri online ma anche per venderli. Piattaforme come Amazon e Libraccio hanno un preciso regolamento in merito e il prezzo di vendita viene stabilito sulla base delle condizioni del libro: meno è stato utilizzato e maggiore sarà il suo valore all’atto della valutazione. Tanto per capire quali sono le condizioni che si possono trovare facciamo un esempio con Libraccio: in questo caso per la vendita di libri scolastici la piattaforma arriva a dare dal 25% e 35% del prezzo di copertina considerando però che dal netto del ricavato è necessario detrarre la spesa del libro da affidare al corriere.