Libri Scolastici Usati Milano: dove comprare e vendere libri usati

Dall'inizio della scuola non si scappa, c'è poco da fare. Puntuali come un orologio svizzero, ogni anno, in settembre, gli istituti riaprono le porte a migliaia di ragazzi, costretti a tornare sui banchi fino all'arrivo dell'estate. Ma non pensate che gli studenti siano gli unici a soffrire l'ansia da rientro: un nuovo anno scolastico vuol dire, per i genitori, nuovi libri da comprare, e quindi grosse spese da affrontare, specie se gli alunni di casa sono più di uno.Il passaggio dei testi di fratello in fratello rimane sempre un'ottima soluzione in vista del risparmio, ma quando questo "scambio di testimone" proprio non è possibile bisogna affidarsi al più classico dei metodi: comprare nei negozi, sui siti web o nelle bancarelle che rivendono libri usati Milano. A Milano sono moltissimi i posti in cui trovare testi di seconda mano in buono stato: appuntateli, vi torneranno utili!

Libraccio: Un nome, una garanzia. Dalla rete virtuale alla libreria reale. Oltre ad essere uno dei portali più famosi dedicati all'acquisto di libri usati, Libraccio ha trasferito la sua immensa raccolta di manuali sugli scaffali di ben sei punti vendita del capoluogo lombardo: Via Arconati 16, Via Candiani 102, Via Corsico 9, Via Tecla 5, Via Veneto 22 e Viale Romolo 9. Con una vastissimo assortimento a portata di tutte le tasche, i negozi della catena Libraccio propongono sconti fino al 50% sul prezzo di copertina, ed offrono anche la possibilità, a chi fosse interessato, di vendere i propri libri usati, ricevendo un pagamento in contanti. Insomma, una doppia convenienza!

Passalibro: Via Dal Pozzo Toscanelli 10 è l'indirizzo da tenere a mente per fare qualche affare sull'acquisto di libri scolastici usati Milano. Proprio lì ha sede il punto vendita di Milano del gruppo Passalibro, librerie che trattano sia testi nuovi che di seconda mano, anche scolastici. In aggiunta, gli acquisti possono essere effettuati online, con spedizione gratuita per acquisti minimi di 50€, e in caso non si sia soddisfatti, è possibile rispedire il libro indietro e ricevere un rimborso. Lo store di Milano è aperto il lunedì dalle 15 alle 19, dal martedì al sabato, invece, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.

Centro Libri Larizza: La compravendita di libri usati non è certo una novità degli ultimi tempi, ma di sicuro, in un momento difficile come questo, sono molte di più le librerie italiane che stanno facendo spazio ai volumi di seconda mano. Una di queste è il Centro Libri Larizza, a pochi chilometri da Milano (Via Como 9, Solaro) che ritira testi scolastici usati pagandoli in contanti e permette di acquistarne di nuovi o già utilizzati con fortissimi sconti, anche fino al 50%. Trovare quel che serve a prezzi contenuti, dunque, non è una missione impossibile.