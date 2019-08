Libri usati a Napoli, dove vendere e comprare libri scolastici: mercatino e librerie

Vendita libri scolastici usati Napoli: mercatini e librerie

Libreria AlMuseo Napoli in piazza Cavour, 75 : Libreria Al Museo offre anche la possibilità di avere la tua lista libri direttamente a casa;

Libreria Mario Pironti Sas in piazza Cavour, 57 : la Libreria Mario Pironti è una vera istituzione a Napoli per tutti coloro che hanno bisogno di acquistare libri di vario genere per lo studio o come passatempo;

Librerie Pacifico srl Napoli in piazza Dante, 40: tra la vasta selezione di libri ci sono anche quelli scolastici.

L’estate sta finendo e un. In questo periodo gli studenti e le loro famiglie stanno facendo i conti per comprare i libri del nuovo anno scolastico. Come sempre i soldi da spendere sono tanti e non tutti possono permettersi di comprare testi nuovi, soprattutto se ci sono più figli che vanno a scuola. In questo caso una buona soluzione è sicuramente quella diQuelli che vengono definiti usati spesso altro non sono che testi semi-nuovi riutilizzabili senza problemi e venduti anche al 50% del prezzo di copertina. Per acquistare libri usati si può ricorrere al web o, in alternativa, anche alle librerie e ai mercatini che in questo periodo si attivano nelle città per dare la possibilità alle famiglie di avere maggiore scelta. Vediamo dove recarsi per comprare libri usati aNapoli, così come tante altre città italiane, a settembre prevede un commercio movimentato per quanto riguarda la. Vediamo quali sono i maggiori centri per comprare libri usati e fare ottimi affari nella città partenopea:Una volta deciso che sicome è opportuno muoversi per non prendere fregature e perdere denaro proprio nell’intento di risparmiarlo? Occorre controllare con cura una serie di dettagli per assicurarsi l’affare. Innanzitutto è importante consultare una lista affidabile per quanto riguarda i libri del successivo anno scolastico poiché andranno verificate sia l’edizione che la copertina. Risolta questa questione si può passare a verificare lo stato del libro vero e proprio: ci sono pagine strappate o pagine mancanti? I segni sono fatti a matita e cancellabili o ci sono scritte a penna e troppe sottolineature con l’evidenziatore? Una voltain ogni sua parte e stabilito che vi interessa potrete acquistarlo a un prezzo vantaggioso, portarlo a casa e utilizzarlo senza ulteriori sorprese.Un modo perè anche, oltre comprare libri scolastici usati, anche. Ci sono diversi espedienti utili per farlo a partire dal rivolgersi agli studenti più piccoli; i libri che sono serviti a voi ora serviranno a loro e troverete molto facilmente qualcuno a cui venderli alla metà del prezzo per cui li avete comprati. In alternativa si possono anche vendere i libri sulle stesse piattaforme online e nelle stesse librerie e mercatini in cui acquistate i testi usati. Ognuno di loro avrà una propria politica di acquisto dei libri usati ma, in certi casi, si può arrivare a ottenere fino al 35% del valore di copertina del libro.