Libri scolastici Libraccio: nuovi e usati, come trovarli

Come vendere i propri libri scolastici su Libraccio

Anche se le vacanze sono ancora lunghe, molti studenti già pensano a procurarsi i libri per il prossimo anno scolastico in partenza da settembre. Per evitare le corse affannate di inizio anno scolastico, alla disperata ricerca di libri spesso non immediatamente disponibili per la grande richiesta che tutti ne fanno nello stesso momento, molti decidono di comprarli prima per assicurarseli in tempo e anche per risparmiare dove possibile.Uno fra i siti più utilizzati dagli studenti delle superiori e delle medie per comprare libri è sicuramenteche, come molte altre piattaforme di commercio di libri online, fra i milioni di titoli che ha a disposizione, include ancheGuarda anche:Su Libraccio è possibile acquistare non solo titoli nuovi, ma se si vuole risparmiare un po', è presente anche una vasta gamma di libri usati.Per conoscere i titoli in adozione nella tua classe, il sito possiede un database di ricerca specifico in cui si deve selezionare regione, città, tipologia di scuola, nome dell'istituto e infine la propria classe e sezione: a questo punto appariràAccanto ad titolo presente nella lista è presente la voce '', ovvero obbligatorio da comprare per ogni studente, o semplicemente '' e quindi facoltativo e senza obbligo di comprarlo (spesso si tratta solo di approfondimenti). Tra le informazioni relative ad un libro, inoltre, Libraccio segnala la possibilità di, qualora fossero presenti e disponibili. Basterà infatti cliccare su 'Compra usato' e poi su 'Vai alla scheda', per visualizzare le informazioni dettagliate sul prodotto e il costo scontato rispetto alla versione nuova.Libraccio però consente anche un'altra forma di di ricerca se si sanno già i titoli dei testi adottati. Esiste infatti un portale in cui è possibile selezionaredi quelli che stiamo cercando (Dizionari ed Enciclopedie, Letteratura: storia e critica, Matematica e Statistica, Scienze, Filosofia, Storia, Linguistica e lingue straniere e molte altre). Basterà solo cliccare sui(titolo, editore, autore, anno di pubblicazione e altri) per affinare la ricerca e magari trovare il titolo usato di cui si ha bisogno.Proprio per evitare che gli studenti buttino i soldi comprando libri prima dell'inizio della scuola, Libraccio garantisceeffettuatiLaè valida se:Per informazioni più dettagliate sui rimborsi clicca qui Libraccio offre la possibilità non solo di acquistare libri usati, ma anche di vendere i propri. Come? Per prima cosa è opportuno verificare se i testi che si vogliono vendere sono ancora in uso presso le scuole italiane. Per controllare se la piattaforma è interessata ai titoli proposti è necessario inserire in un'apposita casella il(il numero a 13 cifre che appare sul retro del libro sopra il codice a barre) e accertarsi che Libraccio sia interessato all'acquisto. Dopo aver fatto questo, è possibile quindi procedere con la creazione di unache può contenerePer visualizzare la pagina per inserire il codice ISBN di uno o più libri clicca qui I libri saranno acquistati da Libracciocome DVD e Cd-ROM. Le copie omaggio e quelle prive del talloncino triangolare di vendita sul retro della copertina non saranno accettate, così come gli eserciziari svolti a penna e in generale tutti i testi con gravi usure.Lo staff esaminerà i testi spediti e, in base alle loro condizioni, valuterà con giudizio insindacabile l'importo da assegnare per ognuno e quindi il relativo pagamento da versare.Il pagamento può essere effettuato mediante tre modalità:Per facilitare le operazioni di vendita e chiarire ogni dubbio, Libraccio ha stilato una guida alla vendita consultabile sul sito in cui sono inserite tutte le informazioni più importanti.