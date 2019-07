Libri scolastici su Amazon: nuovi e usati

Adozione libri scolastici 2019 20 su Amazon e ordini di libri nuovi

Tra sole, mare, montagna, caldo, feste, gelati, vacanze, relax e tutto ciò che caratterizza l’estate e la pausa scolastica c’è già chi pensa ad organizzare il proprioper il prossimo anno scolastico, in partenza da settembre.Anche se le vacanze sono ancora lunghe, alcuni studenti preferiscono anticipare i tempi ed evitare le corse all’ultimo minuto dopo l’inizio della scuola per la ricerca dei libri. Per venire incontro alle esigenze di tutti, Amazon, la multinazionale più potente del mondo nel settore degli ordini online, ha predisposto un portale sul suo sito dedicato al ‘’ in cui trova spazio ladi tutti iutili, se non necessari, durante l'anno: diari, zaini, astucci, strumenti musicali e di informatica.Guarda anche:Prima dell’inizio di scuola, è possibile conoscere i titoli dei libri di testo adottati nella propria sezione. Come? È semplice, basta solo cliccare su questo link e selezionare la regione, la città e la tipologia di scuola di appartenenza (elementari, medie o superiori).Dopo aver inserito tutti questi dati, apparirà quindi un elenco di tutte le scuole, disposte in ordine alfabetico, che rispondono ai criteri selezionati in precedenza; a questo punto, non si dovrà far altro che cliccare sulla quella di appartenenza e(sono elencate tutte le classi divise per anno e sezione) per conoscere. Questi sono opportunamente divisi in '' e quindi da acquistare obbligatoriamente, e '' che sono invece solo consigliati. Ovviamente è possibile sia comprare tutti i libri sia selezionarne solo alcuni.Poiché isono prodotti ‘’, su Amazon è possibile comprarli anche. In realtà non esiste una categoria vera e propria che raccolga tutti i titoli dei libri usati a disposizione sul sito. Come trovarli allora? Basta cercare il libro scolastico e poi’ per visualizzare la lista dei titoli nuovi e usati,(ottime, buone o accettabili) e ovviamente iSe non leggete la medesima voce tra le informazioni del libro, significa che l'articolo sul sito è disponibile solo in versione nuova.Per vendere, come per comprare su Amazon, è necessario effettuare il login al proprio account o, se non si possiede, crearne uno nuovo.In base alle condizioni in cui è il libro, per prima cosa. Quando il cliente richiederà i vostri libri, dopo aver spedito gli articoli richiesti, riceverete il pagamento su un conto bancario.Esistono peròper coloro che si servono di Amazon come tramite per effettuare le proprie vendite. Per gli studenti che vogliono vendere i libri scolastici degli anni precedenti (quindi) , basta registrarsi con. Per ogni affare concluso però Amazon trattienea cui si aggiungono le. Se i libri che volete vendere sono invece(un grande volume di affari) allora sarà bene creare unpagando un abbonamento(Iva esclusa).Clicca qui per leggere la pagina informativa sulle vendite dei libri scolasticiDalle ore 00:00 delalle ore 23:59 del, tutti coloro che acquistanoalmenosu Amazon.it e(esclusi libri, eBook e Kindle store, applicazioni, Mp3 e altri contenuti digitali) per un valore di, riceverannoUna volta ricevuto, il buono (valido solo in Italia, non cumulabile con altre offerte né convertibile in denaro), acquistando prodotti su Amazon ad esclusione di libri, Ebook e Kindle store, applicazioni, MP3, contenuti digitali, Warehouse Deals Amazon e prodotti venduti da terzi sul Marketplace del sito.Per maggiori informazioni e dettagli sulle condizioni di uso e validità del buono clicca qui