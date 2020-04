Test ingresso università 2020, come prepararsi in quarantena

Test d’ingresso università 2020: come organizzare lo studio

Esercitarsi sui quiz per i test d’ingresso 2020

I test online sono validi alleati per i test d’ingresso 2020

Le date dei test d’ingresso all’università 2020

Accesso programmato nazionale

Medicina-Odontoiatria: 1 settembre 2020

Veterinaria: 2 settembre 2020

Architettura-Ingegneria Edile: 3 settembre 2020

Professioni sanitarie: 9 settembre 2020

IMAT Medicina in Inglese: 10 settembre 2020

Scienze della Formazione Primaria: 11 settembre 2020

Professioni sanitarie Lauree magistrali: 30 ottobre 2020



Altre università

Luiss: 7 maggio 2020

Bocconi: 30 maggio 2020

Medicina-Odontoiatria all’Università Cattolica di Roma: 5 maggio 2020

Medicina in inglese all’Università Cattolica di Roma: data da definire

Medicina al San Raffaele di Milano: dal 24 al 31 agosto

IMD Program (Medicina in Inglese) al San Raffaele di Milano: dal 24 al 31 agosto

Medicina al Campus Bio-Medico Roma: da definire

Odontoiatria al San Raffaele di Milano: dal 24 al 31 agosto

Professioni sanitarie all’Università Cattolica di Roma: settembre 2020

Igiene Dentale al San Raffaele di Milano: dal 24 al 31 agosto

Fisioterapia al San Raffaele di Milano: dal 24 al 31 agosto

Infermieristica al San Raffaele di Milano: dal 24 al 31 agosto

Professioni sanitarie al Campus Bio-Medico di Roma: 24 aprile 2020 (solo infermieristica), 02 settembre 2020, 02 ottobre 2020

Professioni Sanitarie al Humanitas University di Milano: settembre 2020*

Professioni sanitarie in italiano all’Unicamillus di Roma: 3 ottobre 2020

Professioni sanitarie in inglese all’Unicamillus di Roma: 3 ottobre 2020

La quarantena ha cambiato lo stile di vita di molti, rinchiudendo in quattro mura giovani e adulti. Tuttavia chi potrebbe beneficiare di questo lockdown sonoche si trovano intenti a preparare degli, soprattutto quelli di. Infatti ridurre le distrazioni è già un grande aiuto quando si ha tanto da studiare, imparare e capire, soprattutto se l’obiettivo è così importante: entrare nell’università e alla facoltà dei propri sogni.Scopriamo quindiInnanzitutto dovete fare un check di tutte le informazioni che possono tornarvi utili, come:. Tutte queste informazioni vannoA iniziare dalle date, dalle scadenze importanti fino ad arrivare alla data del test vera e propria, vanno segnate tutte le nozioni importanti per portare a termine l’iscrizione e il pagamento, quindi vanno reperiti quanto prima i documenti necessari. Infine con davanti agli occhi, con una tabella di marcia precisa che suddivida gli argomenti da studiare da adesso fino ad arrivare al momento del test, così da prepararsi poco alla volta, ma con costanza e impegno.Nel piano di studio considerate anche, ovviamente, le esercitazioni pratiche, importanti per imparare a gestire il tempo a disposizione e imparare ad affrontare le diverse tipologie di quiz., è infatti importantissimo fare pratica direttamente sui quiz dei test d‘ingresso alle università. Settimana dopo settimana,che state facendo, commettendo sempre meno errori.Le simulazioni online sono comunque molto. Eliminate ogni distrazione, e come ovvio, non aprite altre pagine del computer per cercare un suggerimento su internet se non sapete una risposta. Tuttavia, visto che spesso i siti online non ne tengono traccia,il punteggio che ottenete, così da confrontarlo con gli altri una volta che le simulazioni svolte aumenteranno di numero. Qui trovate tutte le simulazioni preparate da Skuola.net Ricordiamo comunque che le date di ammissione ai test d’ingresso potrebbero subire o aver subito delle variazioni a causa del Coronavirus. Infatti molte delle prove indette dalle università private, che come è noto si svolgono prima della fine dell’anno scolastico, sono statea dopo le chiusure, mentre le date delle prove d’ingresso nazionalie sono state stabilite da poche settimane: si svolgeranno i primi di settembre. Ma vediamo insieme l’elenco degli appuntamenti principali: