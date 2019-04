Test ingresso università 2019: come prepararsi in cultura generale

Dopo la maturità, per la maggior parte degli studenti, si prosegue con l'università.

Per entrare in alcuni corsi di studio, tuttavia, si dovrà superare il test d'ingresso che regola l'accesso alle università a numero chiuso. L'ammissione ad alcuni corsi di laurea, oltretutto, è gestita direttamente dal Miur: si tratta dei corsi ad accesso programmato nazionale - come Medicina, Veterinaria, Professioni Sanitarie e Architettura. Rispetto agli altri anni, però, ci saranno delle novità: prove più vicine alla sensibilità e alla preparazione dei candidati, con più domande di cultura generale, coerenti con quanto studiato durante l'ultimo anno della scuola secondaria, e meno quesiti di logica.

Cultura generale per i test di ammissione 2019: argomenti da studiare

In base al decreto del Miur, nei test di ingresso 2019 a Medicina e Odontoiatria, Veterinaria, Architettura, Professioni Sanitarie, i quesiti di logica vengono dimezzati, passando da 20 a 10, mentre quelli die riguarderanno le seguenti materie:E' chiaro che, per superare le prove, la cultura generale avrà molto più peso che in passato,Gli argomenti indicati dal ministero per i quesiti di cultura generale e di logica sono:

Accertamento delle capacità di usare correttamente la lingua italiana in diversi contesti e scopi e di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse, che vengono enunciate in forma simbolica o verbale attraverso quesiti a scelta multipla formulati anche con brevi proposizioni, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili.



I quesiti vertono su testi di saggistica scientifica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure

su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generalistiche o specialistiche;

Vertono, altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico.



Quesiti relativi alle conoscenze di cultura generale su tematiche affrontate nel corso degli studi o

presenti nel discorso pubblico contemporaneo, completano questo ambito valutativo.

Per l'ambito storico, i quesiti possono riguardare, tra l'altro, gli aspetti caratterizzanti la storia del

Novecento ed il mondo attuale.

Per l'ambito sociale ed istituzionale, in coerenza con le indicazioni nazionali e le linee guida e in relazione alle attività che vengono svolte per "Cittadinanza e Costiuzione", i quesiti possono riguardare, tra l'altro, la Carta costituzionale, la comunicazione e i mezzi di comunicazione di massa, l'organizzazione dell'economia e della vita politica; le diverse forme di Stato e di governo.

Test ingresso 2019: come prepararsi in cultura generale

Lapuò essere concentrata nei mesi estivi che seguono la maturità ma può anche essere anticipata al quinto anno di scuola superiore, o addirittura al quarto se si già quale facoltà si intende frequentare. In particolare, per i corsi dove la competizione è più marcata, come Medicina o Veterinaria,È bene tenere presente che quando si parla disi tratta di una materia molto ampia, che cambia a seconda della facoltà.Per essere, infatti, non occorre studiare un programma specifico, ma è necessario possedere una solida base di cultura attraverso le nozioni acquisite negli anni scolastici o tramite lettura di libri o giornali.I quesiti, infatti,Dunque, come bisogna esercitarsi per superare al meglio questo scoglio?. Leggere i libri di storia, letteratura italiana e filosofia al liceo. Sfogliare i quotidiani e le riviste specializzate. Informarsi sui fatti di attualità tramite i siti dei maggiori giornali italiani. Importante anche seguire i telegiornali nazionali, considerando a ritroso eventi importanti accaduti a livello socio-politico. La sistematicità è fondamentale per acquisire le nozioni e le informazioni che andranno ripescate al momento opportuno.

Come funzionano i test di ammissione ai corsi ad accesso programmato 2019

Per i, la valutazione delle prove, tenendo conto dei seguenti criteri: 1,5 punti per ogni risposta esatta; -0,4 punti per ogni risposta errata; 0 per ogni risposta omessa. Tempo a disposizione: 100 minuti.vengono stabiliti ogni anno con apposito decreto,. Per la sua pubblicazione bisognerà aspettare il 1° ottobre. Ogni ateneo è invitato ad

Come partecipare ai test di ingresso 2019

Perbasterà iscriversi alla prova, scegliendo la sede in cui sostenerla e gli altri atenei per i quali candidarsi, in ordine di preferenza. Le, attraverso il portale ministeriale www.universitaly.it. Entro il termine ultimo andrà pagata anche la tassa di iscrizione al test di ammissione, il cui importo viene stabilito dall'università nella quale si svolgerà il test.Il ministero metterà a disposizione dei candidati anche un test psico-attitudinale che potrà essere effettuato su base volontaria. Sarà un testo orientativo diviso in tre sezioni: 72 quesiti motivazionali e una simulazione della prova di accesso. Ci sarà anche un video illustrativo sulle principali attività professionali relative ai corsi di laurea ad accesso programmato.