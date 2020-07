Test Professioni Sanitarie 2020: come prepararsi ai quiz in modo efficace

Test professioni sanitarie 2020: come sono strutturati i quiz

12 quesiti di cultura generale;

10 quesiti di ragionamento logico;

18 quesiti di biologia;

12 quesiti di chimica;

8 quesiti di fisica e matematica.

Test d’ingresso professioni sanitarie 2020, gli argomenti dei quiz

Come prepararsi al test di professioni sanitarie 2020 e avere un buon punteggio?

Nissolino UniTest: il metodo migliore per prepararsi ai test di professione sanitarie 2020

Nissolino UniTest Il metodo più efficace per superare il test di professioni sanitarie 2020 Scopri come prepararti Clicca qui!

L’8 settembre, data nazionale per. Questo è quindi il momento di esercitarsi e studiare sodo per un test dove è tutt’altro che semplice spuntarla: lo scorso anno, ad esempio, complessivamente ce l’ha fatta circa 1 candidato su 3. Ma per i corsi di laurea più gettonati, come fisioterapia, la concorrenza è alta e agguerrita: nel 2019 le probabilità di entrare, legate al rapporto iscritti al test/posti disponibili, era di 1 candidato su 12.Una situazione peggiore di quella verificatasi per medicina.C’è tuttavia una buona notizia: per il 2020 ci sono. Le possibilità, quindi, esistono: l’importante è. Come prepararsi, allora, perSpesso farlo da soli non basta: per questo sempre più ragazzi si affidano ad esperti del settore come, che grazie all’, è un preziosissimoper dare il massimo. Ecco allora come allenarsi nel modo più efficace.Ilregola l’ammissione a ben 22 corsi di laurea di area sanitaria, e pur trattandosi di un test per l’accesso programmato nazionale, laAnche il questionario non è unico e uguale in tutta Italia, come invece è quello di medicina. Tuttavia, nel predisporre i quiz, le università devono considerareSi tratta di un questionario che prevede(5 opzioni di risposta), da risolvere in un massimo di 100 minuti. Importante, quindi, oltre a una solida preparazione,. I quesiti sono così suddivisi:Come per gli altri test di area sanitaria (medicina, veterinaria, odontoiatria), gli argomenti della prova di ammissione sono contenuti nell’ allegato A al decreto ministeriale n.218 del 16 giugno 2020 . Alcuni atenei si affidano a un consorzio esterno, il CINECA, per la redazione della prova. Altri invece lo preparano in autonomia pur seguendo, come detto, le indicazioni del Ministero dell’Università e della Ricerca.Leggendo l’allegato A al decreto ministeriale si può quindi scoprire puntualmente. Questo è quindi il punto di partenza ideale per la preparazione. Ma quali sono questi argomenti? In estrema sintesi, le domande dipossono riguardare le forme di Stato e di governo e tematiche di attualità, argomenti di storia contemporanea, vita politica ed economica e, in generale, i riferimenti contenuti nelle linee guida per le attività di “Cittadinanza e Costituzione” nelle scuole. Le domande di, invece, mirano a valutare la capacità del candidato di risolvere quesiti o problemi di tipo logico-matematico o logico-verbale. Per, forse la più nozionistica, si va dalla struttura cellulare alle biotecnologie, senza trascurare anatomia, genetica classica, fisiologia e tessuti animali; i quesiti divertono, tra le altre cose, su probabilità e statistica, termodinamica, elettrostatica, funzioni. Le competenze richieste dal Mur, per svolgere questo tipo di prova è quella di chi ha affrontato l’ultimo anno di scuola nei licei, nei tecnici e nei professionali: “Le conoscenze e le abilità richieste fanno comunque riferimento alla preparazione promossa dalle istituzioni scolastiche che organizzano attività educative e didattiche coerenti con le Indicazioni nazionali per i licei e le Linee guida per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali, soprattutto in vista degli Esami di Stato e che si riferiscono anche alle discipline scientifiche della Biologia, della Chimica, della Fisica e della Matematica.“ Tuttavia, come abbiamo visto, non sempre una preparazione scolastica basta a ottenere un posto utile in graduatoria vista la. Per avere speranza di accesso in corsi come fisioterapia, soprattutto negli atenei più rinomati, è necessario infatti ottenere un punteggio molto alto, anche intorno ai 50 punti.Anche senon esiste la soglia di idoneità dei 20 punti (basta non andare sotto lo 0 per entrare in graduatoria), come abbiamo visto, per i corsi di laurea più affollati è necessario: per fare questo, non è solo importante studiare, ma anche ridurre al massimo le possibilità di errore durante lo svolgimento della prova.Per fare questo, esiste una sola regola: esercitarsi. Lo studio sui libri, infatti, può essere utile per incamerare informazioni, ma è solo con l’esercizio che si riusciranno a impostare strategie vincenti, gestire il tempo, applicare regole e nozioni. Bisogna ricordare, infatti, che il sistema di punteggio prevede delle penalità in caso di risposta errata: si perdono 0, 4 punti. Se la risposta non viene data, non si ottiene nessun punto, mentre le risposte corrette valgono 1, 5 punti.Insomma, non ci si può permettere di commettere errori con leggerezza: per questo affiancare loallee conoscere quelle “dritte” sul metodo di studio e sulla compilazione dei quiz che solo gli esperti del settore conoscono, dà sicuramente chance maggiori per superare il test. I corsi di preparazione specializzati di Nissolino UniTest forniscono proprio questo tipo di aiuto ai candidati: grazie a programmi specifici per i test di ammissione, ma anche alle simulazioni ed esercitazioni pratiche guidate, si può arrivare “allenati” a 360 gradi al giorno del test.propone un metodo di studio che proviene da un’esperienza di 30 anni di preparazione a concorsi, con formatori e tutor pronti a seguire individualmente in tutte le attività didattiche i candidati ai test di ingresso: gli studenti potranno esercitarsi consu 10.000 quesiti a risposta multipla su tutte le materie e gli argomenti del test di ammissione, preparati da Nissolino UniTest o provenienti dai test ufficiali degli scorsi anni; seguire undelle materie contenute nei quiz; ricevereper la soluzione delle domande; consultare iper approfondire le materie e gli argomenti; accedere i contenuti multimediali delle oltre, per rivedere e approfondire gli argomenti da qualsiasi postazione.prepara ai test di accesso alla facoltà di medicina, di veterinaria, di odontoiatria, delle professioni sanitarie e altri corsi di laurea, con corsi in oltre. Le formule proposte si adeguano alle diverse esigenze dei corsisti: per coloro che vogliono iniziare a studiare con largo anticipo, è possibile prepararsi nell’arco di due anni con la formula Excellence . Formule intermedie, che distribuiscono le attività nell’arco di un anno o di qualche mese, sono Masterclass Per chi invece ha la necessità di essere aiutato con lo studio last-minute, esiste la formula MiniSummer : un programma di sole due settimane per arrivare dritti all’obiettivo e ottimizzare gli sforzi.