Chi è Norbert, il più bravo del test di Medicina 2019

È lui,il giovane studente che ha scalato la vetta della graduatoria nazionale di merito del test 2019 in Medicina, pubblicata nella mattinata di ieri 1° ottobre: spetta infatti a luia disposizione per l’accesso alla facoltà di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria conOriginario della Romania ma trasferitosi in Italia 13 anni fa e ora residente a Castellanza, un comune lombardo in provincia di Varese, si è diplomato alTosi di Busto Arstizio con. Da sempre propendo al contatto umano diretto e con lo scopo di aiutare gli altri, è cresciuto con laanche grazie al lavoro dei, entrambipresso l’ospedale di Castellanza, elemento che ha contribuito a far nascere in lui un interesse ancora più vivo verso l’area sanitaria e le relative professioni.Norbert insomma rappresenta l’esempio per eccellenza della faticosa ma attuabile fattibilità nelGuarda anche:Molti si sono chiesti come si fa ad ottenere un punteggio talmente alto da risultare. Sicuramente raggiungere risultati così brillanti non è una questione di poco conto o che richiede poco tempo. Norbert stesso ha ammesso, in un'intervista al Corriere.it , di essersi preparato in modo continuativo con largo anticipo, addirittura. Come ha fatto? Sicuramente ilè stato fondamentale, ma accanto a questo, il giovane studente ha anche studiato autonomamente e, per consolidare ulteriormente le sue conoscenze, ha seguito alcunipropedeutici appunto al superamento della prova di ammissione in Medicina.Una bella soddisfazione questa se si considerama ha dovuto rinunciare all’immatricolazione a causa delle rette annuali troppo alte che l’ateneo privato richiede.Norbert insomma è la prova vivente che con l’impegno e la costanza nel tempo si può raggiungere ogni traguardo importante per tentare di realizzare i propri sogni.Essere molto preparati comunque non significa tanto trovare la prova semplice, quanto invece riuscire a superare anche quelle più difficili, come ha fatto Norbert in questo caso.Per quel che riguarda i quesiti di, quelli che gli incutevano più timore, ha ammesso che in realtà non sono stati particolarmente difficili, così come quelli di materie di per sé più problematiche e complesse come matematica (con funzioni trigonometriche ed equazioni esponenziali), chimica o fisica non hanno rappresentato un ostacolo alla sua preparazione.Ciò che Norbert apprezza di più del sistema dei test di ingresso è lasu cui si basa a scapito invece di un sistema mnemonico come quello che appartiene ai test in Romania, come egli ritiene. Per questo, in definitiva, pensa che il sistema italiano da cui dipende la formulazione dei test di ingresso in Medicinadegli iscritti senza limitarsi alla superficiale memorizzazione dei concetti.Il consiglio fondamentale è sicuramente quello non solo diin modo approfondito, ma di iniziare a farloper riuscire ad assimilare bene quanti più concetti possibili. Accanto allo studio, il primo della graduatoria inoltre consiglia anche di svolgere quante piùpossibili per allenarsi e abituarsi alla tipologia di domande proposte nei test.