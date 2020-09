Test Medicina 2020: il più bravo a Padova, 1 su 3 non ha passato il test

Test medicina 2020, il punteggio dei candidati e i "più bravi"

Sono usciti ieri sul sito www.universitaly.it iin, con i punteggi in forma anonima per codice etichetta. Questa data è importante per gli aspiranti medici in quanto possono farsi un'idea di come sia andata la prova.La prima e fondamentale condizione per "superare" il test è quella di aver ottenuto almeno i 20 punti minimi per accedere alla graduatoria e ai successivi scorrimenti. Quest'anno, secondo i, hanno partecipato 58.343 candidati (66.638 le domande pervenute) contro i 60.776 dello scorso anno, per 12.362 posti statali per la graduatoria unica nazionale (11259 per medicina e 1.103 per odontoiatria). Gli idonei, ovvero quelli che hanno totalizzato i 20 punti minimi, sono quest’anno 39.848, il 68,3% del totale (nel 2019 erano il 70,33% del totale). Questo vuol dire che il restante 31,7% (circa 1 su 3) è caduto proprio su questo iniziale sbarramento.Iltra gli idonei è di 35,27, sostanzialmente in linea con quello di 12 mesi fa. Il punteggio medio più alto a livello di ateneo è di 39,44 registrato a Bergamo, sede dove si è registrata anche la percentuale di idonei più alta, 80,56%. Il punteggio più alto è però stato conseguito a Padova 88,50: lo scorso anno, il primo della classe si è fermato a 82,4.I primi 100 classificati sono concentrati in 37 atenei. A Bologna (15), Insubria (9), Napoli Federico II (6), Torino (6) e Catania (6), Bergamo (5) e Milano (5) il maggior numero di candidati tra i primi 100 sono.I risultati nominali, insieme all'elaborato, al punteggio e al modulo anagrafica per ciascun candidato, saranno pubblicati il 25 settembre nell’area riservata del portale Universitaly e la graduatoria nazionale di merito nominativa sarà pubblicata il 29 settembre.