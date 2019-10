Graduatoria Medicina 2019, prenotati: immatricolarsi subito o aspettare?

Graduatoria medicina 2019, gli assegnati

Graduatoria medicina 2019, prenotato: immatricolarsi o aspettare lo scorrimento

Graduatoria medicina, quando conviene lo scorrimento

Graduatoria medicina, quanto aspettare prima di immatricolarsi?

Con la pubblicazione dellaper l’anno accademico 2019/2020 finisce una fase importante ma ne inizia una fondamentale.. Insomma, è in queste settimane che gli aspiranti medici decidono parte del proprio destino. Il tempo di gioire per il risultato è davvero poco; per qualcuno restano solo poche ore per passare all’azione.. Perché il meccanismo è piuttosto complesso e le strade da prendere possono essere molteplici: ecco alcuni consigli.Guarda anche:Solo i più bravi, paradossalmente, non avranno opzioni a disposizione:, che grosso modo sarà la prima scelta indicata al momento dell’iscrizione al test.I problemi, semmai, ci sono per la grande schiera dei “prenotati”; ragazzi che, pur avendo brillantemente superato il test, con un punteggio anche alto, non sono riusciti ad accaparrarsi uno dei posti messi a concorso dall’università preferita; cosa che riguarda soprattutto gli atenei più ambiti, come Milano, Padova e Bologna.(sempre entro 4 giorni lavorativi). La prima scelta conviene quasi sicuramente a chi è rimasto fuori di parecchio dalla città in cima alle sue preferenze; almeno si conosce sin da subito dove si studierà. Il piano B, al contrario, potrebbe fare al caso di non ce l’ha fatto per poco a entrare nell’università dei suoi sogni: sperando in qualche rinuncia potrebbe riuscire lo stesso a entrare. Ma la confusione, in queste ore, regna sovrana; e forse è anche giustificabile.Un modo per orientarsi nella propria scelta potrebbe essereche occorre per entrare al primo colpo in una sede (quindi, alla prima uscita della graduatoria il 1 ottobre). In alcune università può essere molto alto (nelle più richieste, come la); in altre medio (alla, ad esempio); in altre basso, per modo di dire (Catanzaro è storicamente tra le meno richieste). Anche se moltoIn ogni caso, basandoci sull’esperienza degli scorsi anni, si possono dare delle indicazioni sulla scelta più saggia da fare. Se, ad esempio, vi trovate(tranne che nelle università blasonate), forse già, in tempo utile per iniziare l’anno accademico con tutti gli altri. Va infatti considerato che qualcuno rinuncia sempre (400 in media ogni anno) e che altri hanno svolto anche il test d’ingresso per i corsi in lingua inglese.Anche per chi si trova, invece,; bene che andrà saranno le opzioni secondarie quelle destinate a voi.Entro la fine di novembre, solitamente, quasi tutti sapranno dove frequenteranno le lezioni di Medicina e Odontoiatria. E per quelli che si trovano al confine tra l’essere dentro o fuori ci saranno comunque altre possibilità: gli scorrimenti, infatti, vanno avanti fino all'esaurimento dei posti.Marcello Gelardini