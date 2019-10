Graduatoria Medicina 2019, come funziona la conferma di interesse

Graduatoria medicina 2019: come fare la conferma di interesse

Graduatoria medicina 2019: scadenze anche per chi è ‘assegnato’

Dopo la pubblicazione, avvenuta il 1 ottobre, dellaper le facoltà a numero chiuso – Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Veterinaria, Architettura – tanti studenti stanno ragionando sul da farsi. Due categorie, in particolare, devono prendere in fretta una decisione: chi è risultatoe chi. I primi sono quelli che hanno superato brillantemente il test ma non sono riusciti a ottenere un posto nella sede universitaria preferita: loro potranno accettare la sede alternativa oppure rinunciarvi per(e sperare che si liberi un posto nell’ateneo di prima scelta, quello della città in cui hanno sostenuto i quiz).I secondi, invece, sono rimasti fuori dalla prima assegnazione e possono solo attendere gli scorrimenti – che– per vedere se ci sarà anche per loro la possibilità di immatricolarsi da qualche parte. Entrambi, però, entro pochi giorni devono fare una cosa importante:Guarda anche:In pratica si tratta di segnalare al ministero dell’Istruzione la volontà di rimanere in graduatoria e di essere considerati al momento degli scorrimenti. Per farlo si deve, entrare nell’area riservata alle aspiranti matricole e. Attenzione, però, i tempi per farlo sono piuttosto corti: ad esempio, ogni studente ‘prenotato’ o ‘in attesa’, per partecipare al primo scorrimento del 9 ottobre deve candidarsi. La stessa cosa andrà fatta. Finché non si risulterà ‘assegnato’, si decida di immatricolarsi alla sede per cui si è prenotati, oppure il Ministero chiuderà la graduatoria (ma ci vorranno mesi). Senza questo passaggio si verràDa questo snervante procedimento sono ovviamente esclusi quegli studenti che già dalla prima graduatoria risultano. Loro, infatti,nell’ateneo indicato come prima scelta al momento nella domanda di partecipazione ai quiz. Dovranno farlo, compreso quello di uscita.e non potranno più rientrarvi.