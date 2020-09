Merenda delivery in una scuola di Pordenone, arriva direttamente al banco

La soluzione di una scuola di Pordenone: la merenda al banco su ordinazione

La ricreazione è un momento irrinunciabile di studenti e docenti che nemmeno il Covid-19 può cancellare. Sicuramente le modalità di fare la piccola pausa mattutina sono cambiate in tutte le scuole per poter rispettare le principali norme di sicurezza, prima fra tutte quella del. Molte scuole, soprattutto quelle prive di spazi aperti tali da contenere gli studenti lontani gli uni dagli altri, hanno infatti impostoPer evitare il rischio di assembramenti infatti milioni di studenti non possono più circolare liberamente per i corridoi della scuola o creare lunghe file alle macchinette o ai bar degli istituti ma devono attenersi alle regole che ogni scuola ha ritenuto prudente adottare. Secondo i risultati di un sondaggio svolto da Skuola.net su 3mila studenti di scuole medie e superiori rientrati a scuola l scorso 14 settembre, i dati dimostrano chedurante la ricreazione sono obbligati amentre nelle scuole dove sono presentiGuarda anche:Come conciliare allora la possibilità di fare merenda con il rispetto delle misure di sicurezza? La soluzione proposta dalla dirigente, alla guida dell’, è finalizzata proprio a questo scopo. La preside ha infatti avanzato una proposta curiosa che permetterebbe a tutti gli studenti di fare merenda, sempre seduti al proprio banco, in modo sicuro attraverso l’ideazione di un sistema di ordinazione facile e accessibile a tutti. Ordinare è semplicissimo e veloce: basta scannerizzare unche permette di vedere gli snack disponibili e di ordinarli entro le ore 12:00, per poi ricevere l’ordinazione il giorno successivo. Il pagamento verrà infatti effettuato in contanti direttamente al momento della ricezione. Insomma, questa soluzione potrebbe rivelarsi un buon compromesso per assicurare il rispetto del distanziamento sociale senza però sottrarre agli studenti il diritto fare merenda.