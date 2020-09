Pass: di cosa si tratta e di quali funzioni è dotato

Pass: un dispositivo di intelligenza artificiale

Mentre il primo giorno di scuola è sempre più vicino, tra le varie soluzioni che gli istituti hanno deciso di adottare per scongiurare la possibile diffusione del Covid-19, alcuni plessi scolastici italiani, in particolare quelli campani, hanno scelto di installare il): l’Istituto Tecnico Industriale “Galileo Ferraris” di Scampia, l’ITI “Augusto Righi” di Fuorigrotta, il Liceo Umberto di Napoli, il Liceo Statale “Comenio” (Colli Aminei), il Liceo Giordano Bruno di Arzano, l’Istituto Superiore di Procida, il Liceo Piedimonte di Piedimonte Matese, e l’ITI Mazzini Capogrossi di Sulmona (AQ).Guarda anche:Si tratta di unche sarà installatoe, grazie alla fusione di, garantirà un livello di sicurezza alto all’interno di essi.Si tratta di un dispositivo intelligente dotato di unin cui dovrà essere esibito unprecedentemente fornito dalla scuola stessa, la cui accettazione permetterà l'ingresso all’interno dell'edificio.Tra le altre funzioni di questo intelligente tornello ci sono anche quelle relative alle operazioni diche non dovrà essere superiore aiper consentire l’accesso e anche quelle di. È dotato infatti di unper le mani e di un innovativo sistema diattraversoPass è un dispositivo diideato dall’azienda ingegneristica, attiva soprattutto nella realizzazione di progetti di. Si tratta infatti di uno strumento intelligente poiché è capace didi ognuno,rispetto al numero consentito (precedentemente impostato).Inoltre, poiché funziona attraverso, anche la sua manutenzione è stata concepita in grado di essere gestita in maniera autonoma: è dotato infatti diche si attiva nel momento in cui le batterie sono sul punto di scaricarsi o il gel igienizzante è esaurito e necessita di essere ricaricato. Grazie a queste funzioni, il tornello assicura costantemente un livello alto di sicurezza e affidabilità.