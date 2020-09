Sette regole per affrontare l'anno scolastico

Ritorno a scuola: le regole per sopravvivere

Quando studiate via cellulari e chat, al massimo vi permettiamo Skuola.net . Lo sappiamo tutti, se li abbiamo di fronte la tentazione di usarli è irresistibile.

Mettete a punto, se non lo avete, un metodo di studio adeguato. Maggiori consigli sul metodo di studio li troverete nella sezione Metodo di studio.



Definite un numero di ore giornaliere di studio e stabilite una divisione del tempo in funzione dei compiti da svolgere : quando abbiamo un termine ben preciso, siamo molto più rapidi a svolgere le varie mansioni.

Quando avanza del tempo rispetto a quanto stabilito, e non sapete come utilizzarlo, provate ad anticiparvi dei compiti. Può essere utile per liberare il tempo in qualche attività più costruttiva che ancora non avete pianificato .

Lasciatevi del tempo libero da passare con i vostri amici e per praticare attività sportive . Oppure potreste conoscere nuove persone e aiutare gli altri sul nostro forum . Sembra tempo rubato allo studio, ma è fondamentale per il benessere personale e quindi per poter rendere al massimo.

Per riabituare il corpo al nuovo ritmo, cercate di andare a letto e di svegliarvi sempre alla stessa ora. Il corpo si abituerà così ai nuovi ritmi veglia/riposo imposti dal dover ritornare a frequentare le lezioni.

Ritornate a un'alimentazione regolare. Il vostro corpo infatti può infatti essersi rammollito in questi giorni di ingordigia e scarso movimento. Niente diete drastiche o fai da te, ma solo qualche piccolo accorgimento per tornare in forma.

