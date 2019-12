I migliori licei scientifici di Roma

Classifica licei scientifici Roma: i migliori

10. Liceo scientifico Stanislao Cannizzaro

9. Liceo scientifico Nomentano

8. Liceo scientifico Tullio Levi Civita

7. Liceo scientifico Terenzio Mamiani

6. Liceo scientifico Amedeo Avogadro

5. Liceo scientifico Talete

4. Liceo scientifico Giovanni Battista Morgagni

3. Liceo scientifico Camillo Cavour

2. Liceo scientifico Virgilio

1. Liceo scientifico Augusto Righi

Come ogni anno diamo un’occhiata ai risultati del- il sito della fondazione Agnelli sull'orientamento scolastico - che ha fatto, tra le altre, anche la classifica dei migliori licei scientifici nella città di Roma.Agli istituti viene assegnato un punteggio in base a più parametri,Sulla combinazione di questi parametri ha poi formulato un nuovo indice, l'indice FGA, sul quale punteggio si basa la graduatoria. Vediamo insieme iEcco laCon un indice FGA pari a 74,1 punti il Cannizzaro è decimo nella lista. Il voto medio di chi esce da questo liceo si attesta attorno a 81,2 punti su 100. Dei diplomati ben il 93% frequenta l’università optando per l’area tecnica nel 33% dei casi. La maggior parte dei diplomati (34,4%) opta per Roma 3 come facoltà.74,48 è il FGA di questo liceo con una media di punteggio per i maturati pari a 79,1. Il 93% dei ragazzi del Nomentano decide di proseguire gli studi scegliendo l’area tecnica nella stragrande maggioranza dei casi (30,1%). La prima scelta in termini di università? La Sapienza di Roma con ben il 70,8% di chi si iscrive che sceglie questo ateneo.Il Tullio Levi Civita è un liceo scientifico con FGA pari a 75,48 punti. La media di chi esce da questo istituto è 79,8 punti. Sul totale di chi si diploma sceglie di andare all'università il 91%. Di questi il 64,8% si iscrive a La Sapienza di Roma scegliendo in maggioranza (29,2%) l’area tecnica.Con 76,44 di indice FGA il liceo classico Mamiani si piazza settimo in classifica e gli studenti diplomati possono vantare un punteggio medio pari a 76,7. Tra coloro che si diplomano sceglie di proseguire con l’università il 91%. Di questi il 62,8% sceglie La Sapienza come ateneo optando per facoltà tecniche nella maggior parte dei casi (34,5%).76,56 punti per l’Amedeo Avogadro, liceo scientifico i cui diplomati escono con una media di punteggio pari a 79/100. La quasi totalità dei diplomati sceglie di andare all’università (96%) e il 67,1% di questi opta per La Sapienza. Tra chi si iscrive all’università il 37,6% sceglie facoltà nell’ambito tecnico.Liceo scientificoIl liceo scientifico Talete ha un indice FGA pari a 76,65. Il 93% dei ragazzi diplomati sceglie di fare l’università; tra questi il voto medio del diploma è pari a 77,9 punti su 100. Il 34,4% di coloro che si iscrivono all’università opta per l’ambito tecnico e nella maggior parte dei casi lo fa scegliendo tra le facoltà della Sapienza (61,4%).Con 77,95 punti di FGA il Morgagni è appena sotto il podio. Il voto medio degli studenti che escono da questo liceo scientifico è 78,2 punti su 100. Di quelli che si diplomano il 90% prosegue con l’università scegliendo nel 28,8% dei casi l’area tecnica. Il 43,8% di chi si diploma decide di iscriversi alla Sapienza.Al terzo posto, medaglia di bronzo, troviamo il Camillo Cavour con un punteggio medio tra i diplomati di 77,6. L’indice FGA è 78,99 con il 93% dei diplomati che sceglie di proseguire con l’università. Di questi quasi un terzo opta per l’ambito tecnico preferendo facoltà dell’ateneo La Sapienza nel 62,9% dei casi.Il liceo scientifico Virgilio prende la medaglia d’argento con il suo FGA pari a 79,29 punti. L’98% dei neodiplomati sceglie di proseguire gli studi e il 29,4% di questi lo fa in ambito scientifico. Il punteggio medio di chi si diploma in questa facoltà è di 78,3 punti su 100 e il 62,7% di chi si immatricola lo fa alla Sapienza.Al primo posto in classifica quest’anno troviamo il liceo scientifico Augusto Righi. Con un indice FGA alto, 84,6 punti, l’istituto vede i suoi diplomati uscire con un punteggio medio pari a 81,3/100. Una volta preso il diploma il 90% dei ragazzi dell’Augusto Righi opta per l’università scegliendo prevalentemente (61,9%) La Sapienza. Le facoltà preferite? Quelle nell’area tecnica per il 36% dei diplomati.