Ormai è il quinto anno ed è sempre di più una tradizione., il portale della Fondazione Agnelli, individua idelle varie città italiane, compresa, ai quali assegna un punteggio ordinandoli in una graduatoria.La classifica diconsidera da un lato i licei che preparano meglio all’università e dall'altro gli istituti tecnici e professionali che aprono le porte al mondo del lavoro.Vengono considerati più parametri,Sulla combinazione di questi parametri ha infatti formulato un nuovo indice, l'indice FGA, sul quale punteggio si basa la graduatoria.Da Roma a Milano, passando per Bologna, Firenze, Torino, Genova, Napoli, Palermo, Bari: il sito consente di comparare le scuole dell'indirizzo desiderato, circoscrivendo la ricerca all'area di residenza. Che si tratti di liceo (scientifico, classico o linguistico) o istituto tecnico, il sito 'guida' l'utente forte di analisi condotte su una banca dati sconfinata di 1 milione 255mila diplomati italiani in circa 7.300 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie.Skuola.net vi svela la top 10 deiEcco la lista dei migliori licei scientifici nella città di FirenzeAl decimo posto nella graduatoria di Eduscopio c'è un istituto privato che si chiama. Il suo indice FGA è uguale a 57.23. 72 è il voto medio degli studenti che si maturano. Il 66% dei diplomati si iscrive all'università, mentre il 27% decide di abbandonare. Il 40% degli alunni opta per le facoltà afferenti all'area economico-statistica, poi quella scientifica per il 17%. L'80% degli studenti si iscrive all'università di Firenze, mentre il 6,5% sceglie la Cattolica.Al nono posto, tra i migliori licei scientifici di Firenze, c'è un altro istituto privato, il. 61.21 è l'indice FGA. 79 è il voto medio degli studenti alla maturità . Il 78% di loro sceglie di proseguire gli studi e l'84% opta per Firenze come sede di ateneo. Il 27% si iscrive in una facoltà scientifica, il 23%, invece, per una afferente all'area economica.Ottavo posto per il liceo scientifico statale. L'istituto ha un indice FGA pari a 71.11. Si trova a Scandicci, alle porte di Firenze. L'83% degli studenti si iscrive all'università e per il 94% è Firenze la sede dei propri studi accademici. Per il 31% dei casi si sceglie una facoltà scientifica.Settima posizione, invece, per il liceo scientifico. L'indice Fga è pari a 71.55. L'85% degli studenti che si maturano decidono di continuare gli studi iscrivendosi all'università. Nel 33% dei casi la favorita, come facoltà, è quella dell'area scientifica. Il 91% sceglie l'Università di Firenze.Sesta posizione per il liceo scientifico. L'indice Fga è pari a 72.48. 76 è il voto medio degli studenti alla maturità, l'88% di loro sceglie di continuare gli studi e si immatricola all'università. Il 94% sceglie di rimanere in sede ed opta per Firenze. Il 33% si iscrive in una facoltà scientifica, il 21%, invece, per una tecnica.Siamo a metà classifica e il quinto posto è occupato dal liceo scientifico. L'indice Fga è pari a 72.77. 78 è il voto medio degli studenti alla maturità, l'86% degli studenti sceglie di iscriversi all'università. Il 26% di loro opta per una facoltà scientifica, il 24%, invece, per una tecnica. L'89% degli studenti si iscrive all'Università di Firenze.Ai piedi del podio c'è il liceo scientifico. 74.16 è l'indice FGA. 77 è, invece, il voto ottenuto dagli studenti alla maturità (voto medio). L'88% degli studenti sceglie una facoltà universitaria decidendo, pertanto, di continuare gli studi. Il 28% degli studenti opta per una facoltà afferente all'area scientifica. Per il 92% si sceglie l'Università di Firenze.Sul gradino più basso del podio troviamo il liceo scientifico. L'istituto perde il primato ottenuto nel 2018. 75.86 è l'indice FGA. 78.2 è il voto medio degli studenti alla maturità. L'88% di loro opta per l'iscrizione all'università e per il 27% si sceglie una facoltà scientifica. Il 90% opta per Firenze come sede universitaria. L'istituto venne istituito nel 1923 diventando subito fiore all'occhiello della città e uno dei più formativi d’Italia. Il liceo Da Vinci offre ai propri studenti una preparazione a tutto tondo, con particolare attenzione alle materie di interesse scientifico, proponendo di prepararli al meglio per l’inserimento in un eventuale percorso universitario, attraverso progetti e metodologie didattiche innovative.Guadagna una posizione rispetto al 2018, ma non ottiene il primato. Per Eduscopio ad occupare la piazza d'onore nella top ten dei migliori licei scientifici di Firenze c'è l'istituto. 78.58 è l'indice FGA. 79 è il voto medio degli studenti alla maturità. L'86% di loro si immatricola e per l'82% lo fa rimanendo a Firenze. Il 29% opta per una facoltà scientifica. Il liceo Castelnuovo nasce nel 1967 e si inserisce in un momento di particolare richiesta di iscrizioni per le scuole superiori in Italia. La sua formazione va nella direzione di un incontro tra competenze scientifiche e umanistiche. Dal 2017 il liceo è stato accreditato come centro ufficiale dove è possibile svolgere gli esami Cambridge IGCSE, permettendo agli studenti di seguire corsi specifici di lingua inglese e di ottenere le relative certificazioni direttamente presso l’istituto.Primo posto nella classifica dei migliori licei scientifici di Firenze redatta da Eduscopio per il 2019 c'è ilche fa un balzo di una posizione rispetto al 2018. Supera di pochissimo il Castelnuovo: 78.63 è l'indice FGA. 81 è il voto medio degli studenti alla maturità. L'80% degli studenti opta per l'iscrizione ad un corso universitario. Il 16%, invece, abbandona gli studi (dato sopra la media regionale del 9%). Il 29% degli studenti sceglie una facoltà scientifica, il 26%, invece, una tecnica. Il 72% sceglie Firenze come sede di studi, per il 9%, invece, è Firenze. Il liceo è anche scientifico internazionale e offre, oltre alla naturale preparazione scientifica, la possibilità di aderire al progetto ESABAC, per gli studi italo-francesi. Fra le varie possibilità offerte dall’Istituto, c’è anche il Liceo in scienze umane, con la scelta facoltativa dell’indirizzo economico sociale.