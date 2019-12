I migliori licei di Roma: la classifica

I tre migliori licei classici di Roma

I tre migliori licei scientifici di Roma

I tre migliori licei delle scienze umane di Roma

I tre migliori licei linguistici di Roma

I tre migliori licei artistici di Roma

Hai tempoper effettuare l’iscrizione per la scuola superiore sulla piattaforma “” del. Puntuale come ogni anno arriva la classifica dei licei migliori di Roma didella, con i dati aggiornati su come le scuole secondarie di II grado di tutta Italia preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma., infatti, esamina gli esami sostenuti, i crediti acquisiti e i voti ottenuti dagli studenti al primo anno di università. Questi indicatori riflettono la qualità delle “basi” formative, la bontà del metodo di studio e l’utilità dei suggerimenti orientativi acquisiti nelle scuole di provenienza. Indicatore rilevante in graduatoria è l’, che equivale alla somma della media dei voti e dei crediti ottenuti su una scala fino a 100.Al primo posto nella graduatoria c’è ildi via Sicilia con un indice FGA di 83/100. Il numero medio di diplomati per anno è pari a 166 e il voto medio degli immatricolati è 81. Le aree disciplinari più gettonate dai diplomati di questa scuola sono: giuridico-politica (24,1%), umanistica (18,7%) e scientifica (18%). Gli atenei in cui si immatricolano con maggior frequenza sono invece: Università degli Studi “La Sapienza” (68,5%), Libera Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli” (9,6%) e Università degli studi Roma Tre (8,5%).Al secondo posto in graduatoria c’è ildi P.zza del Collegio Romano con un indice FGA di 79/100. In questo liceo, circa 125 studenti si diplomano in media all’anno e il voto medio degli immatricolati è pari a 78. La classifica degli atenei in cui gli studenti si immatricolano con maggior frequenza è la seguente: Università degli Studi “La Sapienza” (38,2%), Università degli studi Roma Tre (27,5%) e Libera Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli” (10,9%). Le aree disciplinari più gettonate sono: giuridico-politica (30,5%), economico statistica (18,6%) e umanistica (16,0%).Al terzo posto in graduatoria c’è ildi via della Fisica con un indice FGA di 78,99/100. Circa 213 studenti si diplomano in media all’anno e gli immatricolati hanno un voto medio di 82,8. Le aree disciplinari più gettonate sono: giuridico-politica (29,4%), economico-statistica (17,0%) e tecnica (13,6%). Gli atenei con maggior frequenza sono: Università degli studi Roma Tre (38,5%), Università degli Studi “La Sapienza” (30,4%) e Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (9,7%).Al primo posto in graduatoria c’è ildi via Campania con un indice FGA di 84.96/100. In questo liceo circa 178 studenti si diplomano annualmente e gli immatricolati si diplomano con un voto medio di 81. L’84% degli uscenti si iscrive all’università e supera il primo anno. Gli atenei più frequentati sono invece: Università degli Studi “La Sapienza” (61,9%), Libera Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli” (7,9%) e Università degli studi Roma Tre (7,7%).Al secondo posto in graduatoria c’è ildi via delle Carine con un indice FGA di 78,99/100. Il numero medio di diplomati per anno è pari a 177 e il voto medio degli immatricolati è 77. Le aree disciplinari più gettonate dai diplomati di questa scuola sono: tecnica (29,2%), scientifica (20,6%) ed economico-statistica (18,3%). Gli atenei in cui si immatricolano con maggior frequenza sono invece: Università degli Studi “La Sapienza” (62,9), Università degli studi Roma Tre (17,5%) e Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (7,5%).Al terzo posto in graduatoria c’è ildi via Fonteiana con un indice FGA pari a 77,95/100. In questo liceo circa il 193 studenti si diplomano all’anno e gli immatricolati escono con un voto medio di 78. Le aree più gettonate sono: tecnica (28,8%), scientifica (21,7%) ed economico-statistica (14,4%). Gli atenei più gettonati sono: Università degli Studi “La Sapienza” (42,8%) e Università degli studi Roma Tre (39,0%). Secondo i dati 2014/2015, i tre licei scientifici migliori con indirizzo scienze applicate sono: Liceo Giuseppe Peano (con indice FGA 75,14), Liceo Antonio Labriola (con indice FGA 70,76) e Liceo Giovanni Giorgi (con indice FGA 67,73).Al primo posto in graduatoria c’è il Liceo Niccolò Machiavelli con un indice FGA di 54/100. In media si diplomano 116 studenti all’anno. Gli ambiti privilegiati sono: umanistica (44,8%), sociale (19,4%) e sanitario (13,6%). Gli atei più gettonati sono: Università degli Studi “La Sapienza” (50,5%), Università degli studi Roma Tre (23,3%) e Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (14,3%).Al secondo posto c’è ildi via Ceveteri con un indice FGA di 53,.53/100. È 97 il numero medio di diplomati per anno. La maggior parte si dedica all’area umanistica (46,8%), sociale (18,2%) e sanitaria (14,8%). Gli atenei più gettonati sono Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (35,5%), Università degli Studi “La Sapienza” (27,6%) e Università degli Studi di Roma Tre (23,2%).Al terzo posto vi è l’dell’omonima via con indice FGA di 50,37/100. Il numero medio di diplomati per anno è 76. Tra le aree disciplinari più gettonate c’è: umanistica (39,4%), sociale (22,6%) e giuridico-politica (11,6%). Gli atenei più frequentati sono: Università degli studi Roma Tre (48,4%), Università degli Studi “La Sapienza” (32,9%) e Libera università Santissima Assunta (7,7%). Secondo i dati 2014/2015, i tre licei delle scienze umane migliori con indirizzo economico sociale sono: Liceo Giordano Bruno (con indice FGA 55,98), Liceo Giosuè Carducci (con indice FGA 25,01) e Liceo Maria Montessori (con indice FGA 45,67).Al primo posto in graduatoria c’è ildi via Albergotti con indice FGA 64,41/100. In questo liceo si diplomano in media 78 studenti all’anno e gli immatricolati hanno un voto medio di maturità pari a 81. Tra gli immatricolati all’università si prediligono i seguenti ambiti: umanistico (48,9%), giuridico-politico (15,2%) e sociale (10,3%). Gli atenei più gettonati sono: Università degli Studi “La Sapienza” (50,0%), Università degli Studi di Roma Tre (32,1%) e Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (5,4%).Al secondo posto c’è ildi via Alberto Savinio con indice FGA pari a 63,51/100. Il numero medio di diplomati annui è 48. Tra le aree disciplinari favorite vi è quella umanistica (31,7%), giuridico politica (20,2%) ed economico statistica (16,3%). Tra gli atenei più frequentati vi è l’Università degli Studi “La Sapienza” (59,6%), Università degli Studi di Roma Tre (17,3%) e Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (13,5%).Al terzo posto c’è ildi P.zza Ettore Viola con indice 62,18/100. In questo liceo si diplomano in media 95 studenti con valutazione media pari a 78. Tra gli atenei più gettonati c’è: Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (60,0%), Università degli Studi “La Sapienza” (18,6%) e Università degli Studi di Roma Tre (10,0%). Le aree disciplinari favorite sono: umanistica (62,9%), giuridico-politica (13,3%) ed economico-statistica (7,1%).Per i diplomati dei Licei Artistici si dispongono solo dei dati sui percorsi universitari e non sui percorsi di studio nelle Accademie delle Belle Arti.Ad ogni modo, al primo posto vi è ildella medesima via con indice FGA pari a 56,20/100. Dal liceo escono in media 172 studenti all’anno con voto medio di maturità 78. All’università gli ambiti favoriti sono: tecnico (35,4%), umanistico (34,5%) e scientifico (9,4%). Gli atenei più frequentati sono: Università degli Studi “La Sapienza” (61,4%) e Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (20,2%).Al secondo posto c’è ildi P.zza Risorgimento con un indice pari a 55,55/100. Da questo liceo escono in media 106 studenti all’anno con un voto medio di 77. All’università gli ambiti più gettonati sono quello umanistico (38,6%), tecnico (27,3%) e scientifico (9,1%). Le università più frequentati sono: Università degli Studi “La Sapienza” (55,3%) e Università degli Studi di Roma Tre (29,5%).Al terzo, infine, c’è ildi L. go Pannoia con indice FGA pari a 51,95/100. I diplomati sono in media 54 all’anno e il voto medio di maturità è 74. All’università si prediligono le seguenti aree: tecnica (34,2%), umanistica (32,9%) e scientifica (12,3%). Gli atenei più frequentati sono Università degli Studi “La Sapienza” (56,2%) e Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (15,1%).