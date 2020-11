Come affrontare un’interrogazione online

1. Studiare in modo approfondito

2. Curare l’esposizione orale

3. Non cercare espedienti

4. Ripassare bene

La didattica online integrata è ormai diventata parte imprescindibile dell'attività quotidiana ai tempi del Covid-19. Dopo l'esperienza della scorsa primavera, lanon è certo sparita ma è rimasta attiva per gli alunni in quarantena. È possibile quindi che i docenti possano decidere di interrogare con voto anche utilizzando la didattica a distanza.Come prepararsi allora ad affrontare al meglio un'interrogazione online? Ecco alcuni consigli.Guarda anche:Anche se la didattica a distanza è priva del contatto diretto, tuttavia rappresenta una forma di interazione alternativa che permette lo svolgimento non solo di lezioni ma anche di interrogazioni. Per questo, anche se si tratta di un tipo di verifica diversa da quelle tradizionali, è importante. Unoinoltre è l'ideale per non rischiare di fare confusione quando si sovrappongono diversi argomenti o diverse materie.L'aspetto che spesso molti studenti sottovalutano è la. Accanto ai contenuti infatti, il docente valuta anche ilquesti vengono espressi. Anche se la distanza rispetto al prof potrebbe rendere molti studenti più sicuri, è comunque importante esercitarsi a ripetere ad alta voce per parlare in modo più fluido e senza impaccio.Molti potrebbero pensare che la didattica a distanza favorisca interrogazioni "facilitate" grazie alla presenza di libri e di fogli con le possibili risposte alle domande. In realtà, per il docente non è difficile accorgersi di questi trucchetti né tanto meno lo studente può avere pronto tutto il materiale su cui è interrogato. Per tale motivo, meglio non fare troppo affidamento su questi illusori espedienti perché il voto, se il docente se ne accorge, potrebbe scendere vertiginosamente.Come per qualsiasi interrogazione, anche per quelle online occorre dedicare del tempo nei giorni precedenti adsugli argomenti delle ultime lezioni. Insomma le interrogazioni online non sono poi così diverse da quelle in presenza, l'unica differenza è che puoi farle comodamente da casa!