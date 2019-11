I migliori licei scientifici di Torino

Classifica migliori licei scientifici Torino

10. Alessandro Volta

9. Giordano Bruno

8. Filippo Juvarra

7. IS Copernico-Luxemburg

6. Ettore Majorana

5. Carlo Cattaneo

4. Gobetti

3. Majorana - Marro

2. Valsalice (non statale)

1. Il miglior liceo scientifico di Torino: Galileo Ferraris

Come ogni anno èindividua idelle varie città, compresa Torino, ai quali assegna un punteggio ben preciso che è possibile visualizzare in graduatoria. Quali sono i risultati quest’anno? I criteri secondo cui viene assegnato il punteggio sono, tra gli altri, il successo negli studi degli immatricolati all'università e la media dei voti ottenuta dai diplomati. Sul sito dedicato è possibile comparare tutte le scuole delle principali città italiane.Vediamo ora laGuarda anche:Ecco laIl liceo Alessandro Volta si classifica decimo con un indice FGA pari a 67,4. Il voto medio alla maturità è pari a 77,3 punti su 100. Il 90% dei diplomati sceglie di andare all’università optando, nel 24,7% dei casi, per un corso tecnico. L’ateneo maggiormente scelto dai diplomati dell’Alessandro Volta è l’Unito (72,3%).Con 67,8 punti di indice FGA troviamo il Giordano Bruno al nono posto tra i licei scientifici della città di Torino. I diplomati escono con una media di punteggio pari a 78,4 e scelgono nell’86% dei casi di proseguire con l’università. Circa il 22% dei diplomati va per l’area tecnica scegliendo Unito nel 71% dei casi.Ottavo posto per il Filippo Juvarra con un FGa pari a 67,89 punti. Tra i diplomati ben il 95% sceglie di proseguire con l’università. Di questi il 26,5% sceglie una facoltà tecnica, nella maggior parte dei casi nell’ateneo di Unito (70,7%).Con 69,96 punti di FGA il settimo posto e di questo liceo scientifico torinese. La media dei voti dei maturati è 77 punti su 100 e, tra tutti i diplomati, il 91% prosegue con l’università. Nel 27,3% dei casi la scelta ricade su una facoltà tecnica. La maggioranza degli iscritti all’università che provengono da questo liceo opta per Unito (67,8%).71,02 punti di FGA per l’Ettore Majorana, liceo scientifico che vede i suoi diplomati uscire con una media pari a 77,8/100. Il 94% sceglie di andare all’università; la maggioranza opta per l’ateneo Unito (67,2%) scegliendo l’area tecnica (27,1%).73,45 punti di indice FGA per il liceo scientifico Carlo Cattaneo che si piazza quinto. La media di punteggio per chi si diploma qui è pari a 78,8 punti. Del totale dei diplomati il 96% sceglie di proseguire con l’università; la grande maggioranza opta per Unito (66,2%) e sceglie ambiti tecnici (30,8%).L’indice FGA del liceo Gobetti è pari a 73,46 punti con una media di punteggio al diploma di 78,9. L’89% dei neodiplomati sceglie di proseguire con gli studi all’università. L’area tecnica va per la maggiore (più di uno studente su tre la sceglie) e il 63,3% dei diplomati sceglie l’ateneo Unito.Terzo posto in classifica e medaglia d’argento per questo liceo scientifico torinese che si piazza bene con un indice FGa pari a 74,3. I diplomati escono con un punteggio medio pari a 79,6 e nel 95% dei casi optano per proseguire gli studi all’università. Il 69,7% sceglie di frequentare Unito e, di questi, il 27% opta per facoltà nell’area tecnica.Unica scuola non statale in classifica, il secondo posto è del liceo Valsalice. Il punteggio FGA è pari a 78,17 con una media di voto al diploma pari a 75,9/100. Il 94% dei neodiplomati sceglie di iscriversi all’università e nella maggior parte dei casi opta per Unito (uno studente su due) e per l’area tecnica (36,5%).Medaglia d’oro al liceo Galileo Ferraris con 78,97 punti di indice FGA. Il voto medio alla maturità è 80,4/100 e il 94% dei neodiplomati sceglie di proseguire con gli studi. Oltre uno studente su tre opta per l’area tecnica e il 55,8% decide di frequentare Unito.