Prende 98 alla Maturità ma fa ricorso al Tar: esce con 100

Una studentessa che negli anni scorsi ha sostenuto il vecchio Esame di Stato , ha deciso di farenon per riparare ad una bocciatura ma per appagare la sua insoddisfazione personale di ottenereè bastata infatti a spingerla a rivolgersi alper farle assegnareGuarda anche:La contestazione della maturanda si è concentrata sulla convinzione diche come di consueto, nel predisporre i criteri di attribuzione dei punti aggiuntivi, aveva stabilito alcuni parametri principali.La prerogativa fondamentale per concedere i punti bonus era quella di essere statie aver ottenuto. A partire da questi due principi basilari, la commissione aveva stabilito che i punti bonus potevano essere concessi se l’Esame dei candidati avesse soddisfatto fino a: almeno una prova scritta doveva aver ottenuto 14/15, il percorso multidisciplinare preparato a casa doveva essere originale, l’orale doveva essere “condotto in modo personale e brillante” e le altre prove scritte dovevano aver ottenuto almeno 13/15.La contestazione della studentessa ha dunque riguardato propriosecondo istabiliti dalla Commissione poiché riteneva di. Dopo avere infatti ottenuto 24 crediti nel triennio, 14 punti nella prima e terza prova , 15 punti e 30 punti per la prova orale , perché non sono stati concessi due punti bonus per arrivare al 100? Accanto al numero del punteggio inoltre,poiché, come si legge nel verbale di Esame, la studentessa ha sostenuto un orale con un’esposizione definita “sicura e brillante”, con “un lessico ricco e appropriato” capace di analizzare in modo esaustivo “il significato dei termini usati”.Per questo i giudici amministrativi hanno voluto sottolineare che il ricorso della giovane era ammissibile per varie ragioni poiché anche se il voto del diploma di Maturità “non pregiudica irreparabilmente le prospettive di futura carriera”, secondo i giudici “comunque legittima l’aspirazione dello studente a vedersi valutato coerentemente con i risultati raggiunti nel quinquennio di studi”.Secondo i criteri generali vigenti per il vecchio Esame di Stato che il Ministero dell’Istruzione aveva stabilito, i punteggi erano distribuiti nel seguente modo: “45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 25 punti”.Sulla base del confronto con i risultati raggiunti dalla studentessa, il parere dei giudici amministrativi si è mostrato favorevole alle sue aspirazioni poichée giusto in mancanza di dichiarazioni scritte dalla Commissione sul suo mancato raggiungimento.Proprio questa mancanza di una dichiarazione scritta da parte della Commissione ha spinto definitivamente i giudici ad, stabilendo dunque checon conseguente fondamento delle censure dedotte con il presente gravame che deve essere accolto”.A ciò si aggiunge inoltreche, con un punteggio pari a 97 (di un punto inferiore a quello della maturanda) hanno ottenuto ben tre punti bonus per raggiungere il 100, elemento che ha definitivamente convinto il Tar sulla